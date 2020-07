Duplantis prevaleció en Suecia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Pese a las adversas condiciones del tiempo, el actual recordman mundial ganó la prueba de salto con garrocha, con un registro demasiado modesto para sus antecedentes.

El sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de salto con garrocha, ganó el Meeting de Karlstad , con un registro de 5 metros 72 centímetros, una marca muy por debajo de la que consiguió en el estadio Ullevi de Gotemburgo, el pasado sábado: 5.94.



En el segundo certamen de Suecia, la lluvia interrumpió la posible progresión hacia una marca más ambiciosa, justo cuando Duplantis superó a todos sus rivales en su última oportunidad al pasar por encima del listón, situado a 5.72 metros. Su salto fue el último del certamen y con todos sus rivales eliminados, alcanzó el mejor registro del día en el último instante, minutos antes del chaparrón que dio por concluida la prueba.



Duplantis tuvo muchos problemas para seguir el ritmo de sus contrincantes. Sobre todo del belga Ben Broeders y del polaco Piotr Lisek. El atleta sueco estuvo a punto de caer eliminado a las primeras de cambio y necesito tres intentos para superar la barrera de los 5.52.



Sus siguientes dos saltos, sobre 5.72, cuando Broeders y Lisek estaban eliminados, tras fallar en los 5.62, fueron nulos. Sin embargo, en la última oportunidad, consiguió llevarse el mitin con un último intento que le condujo hacia la victoria justo antes de la lluvia.



* “Fue realmente muy duro competir con este clima; el tiempo no fue el ideal. Estoy agradecido por haber ganado, pese a las inclemencias y, sobre todo, la lluvia. Me habría encantado saltar más, pero no era posible con estas condiciones”, expresó el notable garrochista tras la conclusión de la prueba.



El sueco posee el record mundial de salto con garrocha, con una marca de 6 metros 18 centímetros, conseguidos en febrero pasado en Glasgow (Escocia).



Adaptación...



La Weltklasse de Zürich es habitualmente una de las reuniones más importantes del atletismo internacional: es una especie de reválida de los grandes campeonatos y la final de la Diamond League. Pero en este distópico 2020 se transformó en los Inspiration Games, que se celebran este jueves de manera muy peculiar.



La misma filosofía, con grandes estrellas como Noah Lyles, Allyson Felix, Shaunae Miller-Uibo, Christian Taylor... pero cada una en una parte del planeta, aunque correrán de manera simultánea con precisa tecnología cronométrica suiza.



* “Había muchos interrogantes, los atletas apenas pueden viajar. Así que dijimos vamos a hacer esto”, expresó Andreas Heidiger, director del meeting que tendrá apenas 30 atletas.



Serán ocho pruebas y los competidores, tres por disciplina, se repartirán en siete sedes: dos en Estados Unidos (Walnut y Bradenton) y cinco en Europa: Lisboa, Aubiere (Francia), Zürich, Papendal (Holanda) y Karlstad (Suecia).



Cada estadio tendrá sus jueces y su sistema de video-finish y los competidores representan a Europa, Estados Unidos o resto del mundo. La prueba más atractiva parecen los 200 metros, con Lyles, el prodigio y campeón mundial de la distancia, en Bradenton (Florida) tras el 9 segundos 93 centésimas que hizo la semana pasada. Frente a él, Lemaitre en Francia y Churandy Martina en Holanda.



Los 150 metros femeninos también serán otr reclamo, con duelo entre Allyson Felix y Shaunae Miller-Uibo. La primera en Walnut, la segunda en el estadio de Florida en el que corre Lyles. Allí se entrenan con Lance Braumann y competirán contra la suiza Kambundji que estará en el Letziground de Zurich.



En las carreras se tratará “que las salidas sean lo más sincronizadas posibles”, pero la organización se reserva un ligero lapso, para ajustarlo televisivamente: “Se verán las tres pantallas a la vez”, precisaron desde la organización.



Los concursos serán más sencillos de retransmitir y será, cada uno en su estadio, por orden (como en la antigua normalidad). En el caso del salto con garrocha (masculino y femenino), se avanzarán por alturas; mientras que en salto triple alternarán cada uno de los participantes de acuerdo a un orden preestablecido.



El experimento es completo: un meeting de ocho pruebas, con ritmo televisivo de una casi dos horas coordinando sedes: “Es un reto para nosotros y tiene complejidad”, aseguran los organizadores, agregando que habrá hasta 200.000 euros en premios.



Tradición Helénica



El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, que tendrán lugar a partir del 23 de julio de 2021 a causa de la pandemia de coronavirus, aplazó la llamada tregua olímpica adoptada para la cita.



La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) aprobó en diciembre de 2019 que la tregua se observara este año, pero accedió a posponer las fechas al período correspondiente de 2021, en consonancia con el retraso de los Juegos por la pandemia, informó hoy la organización de las justas deportivas.



En la tradición griega, la tregua olimpica, es el periodo en el que las guerras se suspendían temporalmente para que los atletas pudieran competir en los Juegos Olímpicos; comenzó en el siglo VIII antes de Cristo. En 1992, el Comité Olímpico Internacional rescató esa tradición y exhortó a todos los países a observarla.



Este periodo abarcará ahora del 16 de julio de 2021, siete días antes de la ceremonia de apertura de los JJ.OO., prevista para el 23 de julio del próximo año, al 12 de septiembre, siete días después de la clausura de los Juegos Paralímpicos.



* “Inspirados por la adopción de esta resolución actualizada, haremos todo lo posible por aprovechar la valiosa oportunidad que presentan los Juegos de Tokio para ayudar a construir un mundo pacífico y mejor a través del deporte”, expresó el presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, en un comunicado.



Mori también se refirió a las dificultades generadas por la pandemia de Covid-19 a nivel global y abogó por usar el poder del deporte para unir a las personas de todo el mundo. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, también dio la bienvenida a la decisión, a la que calificó como “un gran signo de confianza en que estos Juegos Olímpicos serán la luz al final del túnel oscuro que está atravesando la humanidad”.