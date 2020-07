https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 09.07.2020 - Última actualización - 19:39

19:38

Covid-19

Bolivia: la presidenta interina Jeanine Añez tiene coronavirus

La mandataria lo informó a través de su cuenta de Twitter. "Me siento bien, me siento fuerte", expresó

La autoproclamada presidenta Jeanine Añez Crédito: Archivo



La autoproclamada presidenta Jeanine Añez Crédito: Archivo

Covid-19 Bolivia: la presidenta interina Jeanine Añez tiene coronavirus La mandataria lo informó a través de su cuenta de Twitter. "Me siento bien, me siento fuerte", expresó La mandataria lo informó a través de su cuenta de Twitter. "Me siento bien, me siento fuerte", expresó