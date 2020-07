https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 10.07.2020

9:15

16 equipos siguen en competición La Europa League definió los cruces de cuartos de final

Al igual que la Liga de Campeones, la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente, definió este viernes su cuadro final para los 16 equipos que se mantienen en competencia y se mudarán a cuatro ciudades de Alemania, desde el próximo 6 de agosto, para resolver el campeón.



La UEFA, en este caso, determinó que Duisburgo, Dusseldorf , Gelsenkirchen y Colonia -donde será la final-, reciban a la fase decisiva del torneo, también con resoluciones a un partido, como ocurrirá con la Champions, a raíz del acortamiento del calendario por el receso forzado por la pandemia de coronavirus.

La diferencia es que en este torneo se habían jugado los encuentros de ida de seis de los ocho cruces de los octavos de final (las revanchas se intentarán hacer con las localías correspondientes), mientras que los dos restantes (Sevilla - Roma e Inter - Getafe) se resolverán a un solo partido, ya en tierras alemanas.

Entonces, el sorteo determinó que los cuartos de final se disputen de la siguiente manera: 1. Wolfsburgo (1) - Shakhtar Donetsk (2) vs. Eintracht Frankfurt (0) - Basilea (3); 2. LASK (0) - Manchester United (5) vs Estambul Baakehir (1) - Copenhague (0); 3. Inter - Getafe vs. Rangers (1) - Bayer Leverkusen (3); 4. Olympiakos (1) - Wolverhampton (1) vs. Sevilla - Roma.

Las semifinales, en tanto, cruzarán a los vencedores de las llaves anteriores de la siguiente manera: 1. Ganador llave 4 vs. Ganador llave 2; 2. Ganador llave 3 vs. Ganador llave 1.

Los cruces pendientes de octavos de final serán entre el 6-7 de agosto, el 10-11 se celebrarán los cuartos, el 16-17 las semifinales y el viernes 21 de agosto la final en Colonia.

