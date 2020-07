9J: En Santa Fe se sintió fuerte la protesta

MOVILIZACIÓN

VICENTIN

El fiscal federal pidió la inhibición general de bienes del ex titular del Banco Nación (BNA) Javier González Fraga y del resto de los integrantes del Directorio de la entidad en 2019, y de los dueños de la cerealera Vicentin, en el marco de una causa por presunta defraudación contra el Estado Nacional. Ahora la decisión está en manos del juez Julián Ercolini.

FOTONOTICIA

ECONOMÍA

El vicepresidente Regional Santa Fe de Came y secretario de Fececo, Adrián Schuck , trazó un panorama terminal para las pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector turístico, quizás las más castigadas por el aislamiento. La Provincia anunció una línea de asistencia. Nuevamente surgen interrogantes sobre determinados sectores de la economía doméstica conforme pasan los días y la reapertura se les hace lejana. El sector no factura un peso desde el 20 de marzo de este año.

POLÍTICA

El ministro de Seguridad aseveró que es “excelente” su relación con el gobernador y sostuvo que no cree en ninguna maniobra conspirativa en su contra promovida, justamente, por el propio mandatario. El funcionario debió explicar públicamente la situación, después de que “otro” audio suyo se filtrara públicamente. En diálogo con El Litoral, Saín consideró que Omar Perotti no necesita “esmerilar” su figura, porque “tiene suficiente carácter” para “echarme” o pedirle la renuncia, si así lo considera.

El gobernador recibió esta semana a una delegación del Frente Progresista Cívico y Social, encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz. “Es un momento muy particular del país y también de la provincia, no hay espacio para mezquindades opositoras ni oficialistas, hay espacios para trabajar juntos, porque la gente está muy mal. Y lo que menos tenemos que darle son diferencias, disputas, que no ayudan a que el día a día pueda ser menos duro”, sostuvo Perotti.