Se viene un juicio más en el Mundo Colón: Estudiantes dice que Vignatti está “obligado” a comprarlo y los rojinegros se niegan. Se cruzaron varias cartas-documentos entre los abogados.

Se amontonan los problemas sabaleros En medio de otro litigio, Zuqui se fue de Santa Fe

Fernando Zuqui había sido “nota” para los medios nacionales en el contexto de la pandemia: es que en Santa Fe el todocampista se las ingeniaba desde el piso 15 de su edificio para poder entrenar en la parte más alta, donde está ubicada la terraza. Por ese tiempo, hace dos semanas, se veía venir el conflicto entre dos clubes —Colón y Estudiantes—, con un tercero “mirando” el problema de reojo (Boca Juniors).



“Se me termina el contrato y tendría que volver, pero estoy esperando que ambos clubes se comuniquen conmigo para saber qué va a ser de mi futuro. Estoy tranquilo, con mi familia y con lugar para entrenar en una ciudad muy linda, eso permite que uno lo pueda tomar de la mejor manera”, decía Zuqui.



Pero el tiempo fue pasando y lejos de ponerse de acuerdo los dos clubes, se multiplicaron las declaraciones cruzadas y las cartas documentos. Desde Santa Fe a La Plata y desde la ciudad de las diagonales para acá. Y el jugador, claro está, en el medio del fuego cruzado sin saber qué hacer.



Ahora, los colegas del diario “El Día” de La Plata informan que “la dirigencia de Estudiantes busca avanzar en diferentes temas pensando en el armado del plantel profesional para cuando regresen los entrenamientos. Se sabe que deberán esperar por lo menos hasta fin de mes para tener una respuesta por el regreso de José Sosa o la continuidad de Marco Rojo. Mientras tanto sigue atendiendo situaciones de futbolistas que es muy probable que puedan emigrar como el arquero Daniel Sappa (hay interés de Unión y Huracán), o el defensor Jonatan Schunke a quien sigue de cerca el Globo de Parque Patricios.



“Pero además en las últimas horas avanzó en dos situaciones que inquietaban, y que la dirigencia estudiantil pudo resolver. Por un lado está el caso de Fernando Zuqui y todo lo que se ha generado, y una polémica que puede llegar a terminar en la justicia con Colón. Como se recordará, el volante se fue a préstamo por 18 meses al elenco Sabalero, que anunció que no haría uso de la opción de compra por la mitad del pase valuada en unos 2 millones de dólares.



“En Estudiantes entienden que se cumplió una de las cláusulas que había y que el futbolista jugó más del 70 por ciento de los partidos, y si eso ocurría, se ejecutaba la cláusula de compra. En Colón dijeron que no era así y en consecuencia no iban a pagar nada, más allá que querían al jugador (que era titular) no tenían el dinero para hacer frente a la negociación.



“De esta manera el futbolista quedó en el medio, por que se habló de ir a la Justicia para que determine cómo seguir. Incluso, el jugador no sabía bien quién se haría cargo de su sueldo.



“Lo cierto es que desde Estudiantes hablaron con el jugador y le dijeron que debe regresar a La Plata ya que desde el 1 de julio está dentro de la órbita de Estudiantes, más allá que la mitad de su pase es de los albirrojos y la otra mitad de Boca. Si hoy se estuviese entrenando normal, Zuqui tendría que haberse presentado en el Country Club de City Bell.



“Así es que por el momento Zuqui se debe al cuerpo técnico Pincha, y cuando vuelvan los entrenamientos estará a disposición de Leandro Desábato. Luego, quedará desde lo legal que se defina este conflicto con Colón, en el cual el futbolista no tiene nada que ver. Vale agregar, que el mendocino tiene contrato en Estudiantes un año más, es decir, hasta el 30 de junio de 2021”, finaliza la crónica del diario de La Plata.

Cifras: 2 millones de dólares es lo que le reclama Estudiantes de La Plata a Colón por la mitad de la ficha de Fernando Zuqui, con Boca como tercer involucrado y socio de los “Pincharratas”. El contrato original hablaba de “determinado porcentaje”: si los jugaba, Colón lo debía comprar.