Ya en su domicilio Farías: operación y recuperación

El juvenil Facundo Farías fue sometido a una intervención quirúrgica (se le realizó una osteosíntesis) luego de sufrir la fractura del quinto metatarsiano de la pierna izquierda, que se le produjo mientras entrenaba. Luego de la misma el jugador ya se instaló en su su domicilio donde comenzó la recuperación.



En diálogo con “La Voz del Sabalero”, el delantero de 17 años y goleador de la reserva expresó: “El mismo día de la operación me dieron el alta y el martes arranqué con unas máquinas de kinesiología que me acercó la gente del club. Por ahora no me dijeron sobre los plazos de recuperación, lo que sí debo hacer dos semanas de reposo sin apoyar el pie y luego comienzo con los trabajos de kinesiología”.



“Estaba entrenando cerca de mi casa con un profe, porque en mi casa no tengo mucho espacio. Entonces debía entrenar ahí, pero el lugar no estaba en las mejores condiciones y debía adaptarme a lo que podía”, dijo.



Luego, Farías agregó: “Venía en una etapa muy buena de mi carrera y había firmado el primer contrato con el club. Pero ahora no queda otra que pensar en la recuperación para volver mejor. Cuando debuté, sentí que cumplí mi sueño, en mi familia somos todos de Colón y fue un orgullo debutar en Colón”.



Para finalizar, el chico expresó: “Mi desafío es brindarme al máximo por la camiseta de Colón, disfrutar de estar en el club y poder ganar algo con la camiseta de Colón. Después se irá viendo como se desarrolla mi carrera”.