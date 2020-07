La industria santafesina atenuó su caída, pero aún no encuentra piso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se retrajo el 16,3 por ciento en términos interanuales. Entre abril de 2019 y el mismo año de 2020 el sector industrial perdió 46 mil empleos en todo el país.

La actividad industrial en la provincia de Santa Fe retrocedió en mayo el 16,3% respecto al mismo mes de 2019 y acumula en los primeros cinco meses de 2020 una contracción del 13,6% en términos interanuales.

La “buena noticia” para el sector es que la caída de mayo fue menor a la de abril, la peor que registran las estadísticas oficiales, que se derrumbó un 28,5% como consecuencia de la pandemia mundial de coronavirus.

Los datos están contenidos en el informe de actualidad industrial que elabora mensualmente la Federación Industrial de Santa Fe.

“La habilitación de actividades y la paulatina reactivación de las empresas explica la menor intensidad de la caída respecto a lo verificado en abril. En mayo, prácticamente todas las actividades fabriles incrementaron sus índices de producción respecto al mes anterior. Similar situación prevaleció durante de junio”, dice el informe que destaca que “desde la perspectiva de la producción industrial, Santa Fe presenta un menor impacto negativo del COVID-19 en relación a lo observado en el orden nacional”.

De acuerdo al trabajo de Fisfe, en marzo, abril y mayo de 2020 “más del 80% de las ramas de actividad industrial con desarrollo en la provincia de Santa Fe registraron menor nivel de producción en relación al mismo período del año anterior” como consecuencia de las medidas tomadas a nivel global en el combate contra el Covid-19, lo que “prolongó, profundizó y generalizó la fase recesiva por la que atraviesa la industria santafesina desde 2018”.

El sector que volvió a ser el de mayor caída en mayo es el de la industria automotriz que no registró actividad por lo cual en términos interanuales su retroceso fue del 100%, mientras que en junio no se reanudó la producción. En el primer semestre la actividad del sector exhibió una disminución de81,7% respecto a igual período de 2019.

Después la actividad automotriz le siguieron autopartes (75,3%), prendas de vestir (68,6%), productos metálicos para uso estructural (60,6%), maquinaria de uso general (50,1%), industria siderúrgica (42,5%), productos de metal y servicios de trabajo (41,6%), otra maquinaria de uso especial (36,6%), muebles y colchones (20,8%), fiambres y embutidos (15,5%), manufacturas de plástico (14,2%), edición e impresión (13,3%), carrocerías y remolques (12,7%), papel y productos de papel (5,7%), molienda de cereales (3,1%) y carne vacuna (1,8%).

Solo registraron mejoras los rubros molienda de oleaginosas (1,3%), productos lácteos (14,8%) y maquinaria agropecuaria (32,6%).

Impacto

La crisis de la industria impactó fuerte en los niveles de empleo. Al mes de abril de 2020 a nivel nacional registró una caída del 4,1% interanual, equivalente a 46.100 asalariados registrados menos frente al mismo mes del año anterior.

En tanto, el total de asalariados registrado del sector privado en la provincia de Santa Fe retrocede desde septiembre de 2018 y hasta la actualidad. En abril de 2020, la caída fue de 4,9% interanual, representando 24,3 mil asalariados registrados menos frente al mismo mes del año pasado.

Asistencia provincial

El Programa de Asistencia Económica de Emergencia que el Gobierno provincial instrumentó a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología continúa su marcha brindando recursos a aquellos rubros que no pudieron retomar su actividad durante la cuarentena y que no pudieron acceder a las distintas herramientas de ayuda que puso a disposición tanto el Estado provincial como el nacional. En ese marco, en la semana se transfirieron 7.830.000 pesos a 271 beneficiarios, fondos a partir de los cuales se otorgan subsidios de 10 mil a 50 mil pesos a las actividades económicas que hasta el 31 de mayo no habían retomado el trabajo. Con esta cuarta etapa de pago, la ayuda alcanza a 1.900 beneficiarios y representa una inversión total de más de 50 millones de pesos del Estado provincial.