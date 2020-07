https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 10.07.2020

El que llegó como suplente y no paró hasta ser capitán... Claudio Corvalán: "Más que un objetivo, mi sueño es el de darle una estrella a Unión"

Por Pablo López | (Especial para El Litoral)

Claudio Corvalán llegó a Unión como una alternativa de Bruno Pittón, se fue ganando un lugar, fue útil como marcador central cuando Madelón lo necesitó, se metió en el grupo y hasta llegó a lucir la cinta de capitán. Todo eso le fue sumando “porotos” y la dirigencia lo reconoció renovándole contrato y confianza. ¿Qué piensa Corvalán?, ¿cuáles son sus sueños?, ¿a qué aspira en Unión?



* “A la cuarentena la llevo bien, está bueno ahora en Santa Fe porque podemos salir a correr y entrenar en gimnasios, respetando los protocolos, algo que en otros lugares no se puede hacer, acá está más liberado”.



* “Es difícil entrenarse solo sin los compañeros, pero por suerte tenemos la posibilidad de poder movernos, que nos viene muy bien en lo individual. Al principio se hacía muy difícil cuando estaba todo cerrado por la falta de materiales, y más duro para la cabeza por el tema del encierro”.



* “Con Hugo Díaz (preparador físico) trabajamos vía zoom ejercicios para fortalecer la zona media del cuerpo y piernas, desplazamiento no se puede hacer mucho porque hay compañeros que viven en departamentos y no tienen lugar para realizarlo”.



* Con Hugo Díaz hay que sacarse el sombrero, no es fácil y lo sobrellevó bastante bien, poniéndose el equipo al hombro. Ojalá continúe porque es parte del grupo y lo queremos como tal”.



* “En Buenos Aires (la provincia que concentra el mayor número de contagios de Covid-19) tengo a mi familia y la de mi señora. Ellos están encerrados y no pueden salir a ningún lado. Hay cosas inentendibles (sobre la marcha anticuarentena en el Obelisco), la gente se debe replantear muchas cosas, con todo lo que está pasando salen a hacer un cacerolazo, es medio ilógico lo que pasa”.



* “Empecé a jugar al fútbol a los 5 años en FIBA, un club cerca de Quilmes, luego en el CEDI y después en Avellaneda. En el barrio siempre jugaba y esperaba los fines de semana para patear. De chico, en el barrio era mediocampista goleador, tenía muchos goles, no sé qué me pasó después, de grande me fui para atrás, ahora me da miedo pisar el área...” (risas).



* “Me dicen ‘Mugre’ porque de chiquito salía sucio de la cancha a la hora de jugar con amigos, lleno de tierra y barro, y me costaba entrar a la ducha, me corrían para todos lados, yo quería seguir jugando y no me gustaba bañarme, desde ahí quedó el apodo que me lo puso mi viejo”.



* ““Marcelo Firpo fue el entrenador en Quilmes que me encontró el lugar. Cuando me probé en el club lo hice de número 6, y el director técnico me corrió de 3. De lateral jugué toda la vida después y es mi puesto natural”.



* “Cuando vine a jugar a Santa Fe con Arsenal, que empatamos 0-0, lo saludé a Leo (Madelón) y me dijo ‘a ver cuándo te venis a jugar acá’. Luego seguimos hablando, tenía la propuesta de Belgrano también pero elegí Unión porque tenía muchos conocidos, me habían hablado bien y estaba tranquilo con el tema de los promedios. Leo me dijo que venía a ser suplente de Bruno Pittón, con quien trabajé en conjunto y crecimos juntos”.



* “Bruno Pittón es muy completo, tiene muchas cualidades a la hora de atacar, es su fuerte y lo demostró. Tiene gran recorrido de toda la banda, jugó de volante y tiene todo lo necesario para seguir creciendo”.



* “Dejo de lado lo individual y priorizo el equipo y los colores que defiendo. Las ganas, la actitud y el sacrificio nunca se negocian para mi. Al jugador, el apoyo de la gente le da un extra, se siente respaldado y es muy importante, por lo que trato de devolverle todo el cariño y el afecto desde adentro de la cancha, el respeto es mutuo”.



* “Cuando uno firma contrato por mucho tiempo, en este caso me tocó por dos años más, no dudé porque en Unión estoy cómodo, más allá de jugar o no, es un club donde te queres quedar, sumado a que mi familia está cómoda y es una linda ciudad. Le quiero devolver al club todo lo que confiaron en mí, se lo debo”.



* “Con Gabriel Carabajal entrenamos juntos desde el primer día de cuarentena en el fondo de su casa, vivimos en la misma zona, muy buen compañero y familiero”.



* “Bottinelli es una gran persona, muy buena gente, nuestras familias se conocen porque compartimos 2 años acá y otros 2 en Arsenal. Aprendí mucho de él, a cómo manejarse dentro de un grupo, es un referente, es para sacarse el sombrero porque es el primero en llegar al club y en ponerse a hacer gimnasio. Muchas veces me carga porque termina un partido y al otro día ya está de nuevo en el gimnasio, algo que sorprende, ojalá se pueda quedar en el club porque es muy importante. Hasta pesa la comida, es un ejemplo a seguir”.



* “La salida de Madelón nos sorprendió, fue raro, una decisión que la esperábamos pero a la vez no. Cuando vendieron a Yeimar Pastor Gómez Andrade, el ‘Chaco’ Acevedo, Damián Martínez, también estuvo con ganas de irse. Nosotros lo veíamos venir, pero arrancábamos la Copa Sudamericana, que fue una revancha para él por lo que pasó en Ecuador. La gota que rebalsó el vaso fue el partido ante Dock Sud por Copa Argentina, lo golpeó mucho, tenía muchas expectativas”.



* “Con Mineiro en Santa Fe fue una noche perfecta y soñada, se dio todo y salió redondo, hicimos un gran partido y sacamos una diferencia contra un rival enorme; la actuación de Moyano fue fundamental para conseguir el resultado abultado de local. En la cancha de ellos eran aviones, no lo podíamos creer, y estar abajo 2-0 antes de los 20 minutos del primer tiempo me quería morir, no se nos podía escapar como ante Independiente del Valle, se nos pasaron muchas cosas por la cabeza. Pero Moyano, si se hace un video de sus atajadas, se va a jugar al Manchester, tuvo una actuación de locos”.



* “El fútbol argentino somos todos y todas las categorías. Si se vuelve a los entrenamientos debe ser de una manera adecuada, porque al lado del futbolista se mueve mucha gente, sumado a la familia. Hay que respetar al colega que la está pasando mal”.



* “Con Juan Manuel Azconzabal todavía no tuvimos comunicación, sabemos de su trayectoria en Atlético Tucumán, Huracán y Chile (Deportes Antofagasta), pero todavía no hablamos ni vía zoom”.



* “Más que un objetivo, mi sueño es darle una estrella a Unión. Más allá de los años de contrato que pueda llegar a tener, debemos hacer buenos torneos, entrar a la Copa Libertadores y lo bueno es que apuntamos bien arriba como club, grupo e institución, deseamos cosas muy importantes”.



* “Al hincha le agradezco por estar, acompañarnos, los momentos buenos y malos siempre pasan y hoy estamos en las buenas, les digo que disfruten porque todos juntos conseguiremos que Unión siga creciendo”.