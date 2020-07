https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Fuimos a representar a todos”,aseguró el mandatario mexicano López Obrador defendió su visita a EEUU y sus elogios a Trump

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes su visita esta semana a la Casa Blanca y dijo que representó a su país con “decoro y dignidad", tras elogiar el trato de su par estadounidense, Donald Trump.



"Fuimos a representar a todos, a un pueblo que es ejemplo por su fortaleza, por su cultura, por su grandeza, eso es el pueblo de México (...) Fuimos a representarles como se merece, con decoro y con dignidad", aseguró el mandatario mexicano en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, luego que sus efusivos elogios a Trump sorprendieran a más de uno.

"Consideramos que fue una gira muy favorable por los beneficios para nuestros pueblos, para la nación", agregó el mandatario.





Uno de los principales logros que destacó fue la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio para Norteamérica (T-MEC), a la que consideró "oportuna" para la reactivación de la economía, en medio de la profunda crisis provocada por la pandemia de coronavirus.



López Obrador agradeció “los paisanos migrantes que estuvieron presentes” y a los “empresarios mexicanos que manifestaron su respaldo” al T-MEC.



"Va a ayudar mucho lo del tratado a trabajadores y empresarios y a toda la población, porque como lo hemos dicho se firma este acuerdo y entra en vigor el tratado en un momento oportuno cuando necesitamos activar nuestra economía que ha sido afectada por la Covid-19", expresó López Obrador, según el medio digital local Milenio.



Consultado por la polémica que gira en torno del muro fronterizo de Trump, el mandatario mexicano explicó que no se habló del tema porque se procuró hacer a un lado "las diferencias".



“Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros no quisiéramos tratar, que no queremos tratar", declaró el presidente mexicano.



"Agradecemos que no se haya abordado en lo público. En la cena hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo; en lo público se abordó lo del tratado y se habló de la cooperación en enfrentar la pandemia", concluyó.





