Viernes 10.07.2020

Tras el positivo de la presidenta interina La presidente del Senado en Bolivia también tiene coronavirus

La presidenta del Senado y dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Eva Copa, anunció este viernes que se contagió de coronavirus y prometió continuar trabajando ya que se encuentra "estable".

"Informo a Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la Asamblea Legislativa Plurinacional, seguiré trabajando vía plataformas virtuales", anunció Copa a través de su Twitter.

Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales. — Eva Copa (@EvaCopa_Bol) July 10, 2020

La noticia se conoció apenas un día después de que la presidenta de facto Jeanine Áñez anunciara que también dio positivo por coronavirus, una noticia que terminó de confirmar un brote en el Gobierno, donde cuatro ministros y el titular del Banco Central también están enfermos.

El médico personal de Áñez informó este viernes que la mandataria de facto está asintomática, por lo que continuará trabajando desde su residencia oficial.

Con información de Télam