Línea directa

Al intendente municipal

ALICIA DE GUADALUPE

“Los vecinos de Guadalupe le sugerimos al intendente Jatón que controle los domingos las aglomeraciones de jóvenes que se juntan en la Rotonda. Comparten mates, cerveza y otras hierbas. No usan barbijos ni respetan el distanciamiento social. Con uno solo que se infecte sería un gran problema para la ciudad, ya que volveríamos atrás, cerrando negocios y empezaríamos a tener serios inconvenientes. Los mayores hacemos todo lo que nos dicen: usamos barbijos o tapabocas para entrar en los negocios, ¿pero de qué sirve si estos jóvenes se comportan de esa forma? Por favor: le pedimos que controle, haciendo anuncios por medio de megáfonos, que pasen y que los obliguen a que estén distanciados. Necesitamos que el intendente se ponga fuerte en este sentido, porque es muy grave el problema que se está atravesando en todo el mundo y en ciudades vecinas. Espero que el intendente no se quede tan tranquilo. Gracias por el espacio”.

Cortes de luz

VECINO DE COLASTINÉ NORTE

“Día 7/7, siendo casi las 22 horas, los vecinos estamos sufriendo el corte de luz de cada día, y gracias a la EPE, que no se olvida de nosotros y nos corta la luz todos los días. Hoy fueron dos cortes, no uno... Como vecino de Colastiné, que paga la luz, les pregunto a los señores de la EPE ¡¡¿¿hasta cuándo nos van a tener en estas condiciones??!! ¡¡¡Estamos hartos!!! Vamos a terminar cortando la ruta, a ver si alguna vez el gobierno provincial se ocupa de esta zona y se termina con este flagelo que lleva años y no lo solucionan. Día 8/7, 10 de la mañana ¡¡otro corte de luz!!, gracias a esta maravillosa empresa de energía”.

Faltan mejoras y trabajo

RAÚL PONCE

“A la ciudadanía y al intendente Jatón: Santa Fe, está siendo una ciudad muerta. Estuvimos con 7 días de paro de colectivos; también de paro los empleados de Cliba, por ende no se recogió la basura. Ahora bien: ¿cuál es el poder de policía de la intendencia de la capital de la provincia? Alumbrado Público: hace 5 ó 6 meses que no realiza ninguna mejora en la ciudad. El plan de bacheo es inexistente. La época de forestación de la ciudad, que tanto hace falta, no se ha cumplido en el 1 %. Los turnos que otorga la Municipalidad, para el carné de conducir son a cuentagotas, tal es así que viven prorrogando los vencimientos. La castración de mascotas es inexistente. La operatividad de las reparticiones públicas municipales no existen, da lo mismo que estén cerradas que abiertas porque no cumplen ninguna función. Reitero: ¿cuál es el poder de policía de la Municipalidad de Santa Fe?, ¿cuál es la labor de los concejales de la oposición? Ellos, pase lo que pase, cobran sus muy buenos sueldos a fin de mes, al igual que todo su séquito de asesores, ¿para qué están? La ciudad de Santa Fe está oscura, sucia, triste... La poca actividad que hay es de los privados. ¿Hasta cuándo señores de la Municipalidad?”.

Estafa telefónica

MAXIMILIANO AIMARETTI

“Quiero denunciar algo urgente porque es terrible. Me acaba de llamar un supuesto responsable del Anses diciendo que yo había pedido un IFE, y como yo no había pedido, le respondí que no había sido yo, me dijo que había una solicitud de mi parte al Anses, un discurso muy bien armado y difícilmente descifrable, inclusive cuando yo le pregunto el nombre me indicó que se llamaba ‘Santiago Franchini’ lo busque por Internet y efectivamente existe como miembro del Anses. Me dijo que estaban un poco atrasados con el expediente, y me preguntaba si había un cajero cerca de donde yo me localizaba, le dije que sí, me pidió que me dirija y que un técnico me iba a enviar un código para introducir en el cajero para así yo poder recibir el supuesto dinero. Simulé que estaba ahí, y me empezó a enviar indicaciones, tenía que entrar a gestión de claves, y blanquear la clave del hombanking, y colocar un nuevo ‘código’ que el Anses me enviaba, básicamente les tenía que dar acceso a mi homebanking, y esperar entre 15 a 20 minutos para que se acredite el dinero. Cuando intenté cortar el hombre me empezó a decir que no le dejara colgado con todos los expediente que era una desconsideración, y que iba a perder mi IFE, etc. El teléfono que me llamó es 1128956444”.