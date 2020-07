Cafiero pidió sentencias en las causas por corrupción

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió al otorgamiento de la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez y afirmó que el Gobierno viene “reclamando que todas estas causas” por presuntos hechos de corrupción “encuentren sentencia”, a la vez que le pidió a la oposición que “no utilice estas cuestiones para tratar de generar un clima de odio”.

“Nosotros somos respetuosos de la Justicia y venimos reclamando que todas estas causas que fueron abiertas encuentren sentencia, queremos saber la verdad”, sostuvo el funcionario nacional. En declaraciones radiales, el ministro coordinador remarcó que el Gobierno se propuso “intensificar la independencia de ese poder”.

“Queremos una Justicia que no se bandee según los climas políticos. Este es un Gobierno que no le va a decir lo que tiene que hacer”, añadió el referente del Frente de Todos. En ese marco, Cafiero se dirigió hacia la alianza opositora Juntos por el Cambio: “Sería bueno que desde otras fuerzas políticas no utilicen estas cuestiones para tratar de generar un clima de odio, de zozobra, muy antidemocrático”.

De esta manera, el jefe de Gabinete se expresó sobre la posibilidad de que en los próximos días el dueño de Austral Construcciones salga del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, luego de que el Tribunal Oral Federal 4 le otorgara el pasado miércoles la prisión domiciliaria en el marco de la causa por lavado de dinero conocida como “la Ruta del dinero K”.



La fiscal no se cambia

Natalia Mercado, sobrina de la vicepresidenta e hija de la gobernadora, Alicia Kirchner, permanecerá al frente de la investigación de la muerte del ex secretario privado de Cristina Kirchner, Fabián Gutiérrez, luego de que el juez Carlos Narvarte rechazara la recusación presentada por la defensa del principal sospechoso del asesinato.

La presentación había sido realizada por el abogado Carlos Muriete, que representa a los jóvenes detenidos Facundo y Agustín Zaeta, al advertir sobre el hecho de que Gutiérrez fue uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, ocasión en la que declaró contra la ex jefa de Estado y tía de la fiscal.

Según informaron medios locales, el magistrado rechazó el pedido de apartamiento contra la fiscal Mercado, al afirmar que las causales que presentó la defensa de los hermanos Zaeta no fueron probadas.

“No hay ninguna cuestión política, es un homicidio que estamos trabajando con celeridad y con la seriedad del caso, estamos por buen camino”, concluyó Narvarte en declaraciones a la prensa.

Fabián Gutiérrez, quien ofició como secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2010, fue hallado el pasado sábado muerto y enterrado en una casa ubicada en el barrio Aeropuerto Viejo de la ciudad santacruceña de El Calafate.

El asesinato del ex funcionario provocó una serie de cruces entre el Gobierno y un sector de la alianza Juntos por el Cambio, ya que algunos dirigentes opositores consideran que el crimen es un hecho de “gravedad institucional” por tratarse de un arrepentido que vinculó en su declaración a la ex mandataria con los casos de corrupción que se investigan en la causa de los cuadernos.