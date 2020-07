Una sala independiente puso en marcha su "operación salvataje"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Taller Casa de Arte, que cumplió 21 años, puso a la venta una rifa para poder solventar los costos fijos que llegan cada mes. Las restricciones por la pandemia limitaron la mayor parte de sus actividades y fuente de ingresos. Darío Giles, referente del espacio, aseguró que la intención es mantenerlo, pero que hay mucha incertidumbre.

Cuando decidió organizar una rifa para poder generar recursos que permitan sostener la sala idenpendiente El Taller Casa de Arte, Darío Giles optó por titular la publicación en las redes sociales como “operación salvataje”. Al principio fue una especie de “gancho”, pero cuando lo meditó mejor cayó en la cuenta de que los términos elegidos eran los adecuados. De no mediar algunas acción, el espacio que coordina desde hace 21 años en 1° de Mayo 2924 corre riesgo. “Hace cuatro meses que no podemos programar absolutamente nada y el espacio sigue generando los mismos gastos. Un poco menos de luz, pero lo general, lo grueso, sigue siendo lo mismo”, relató en dialogo con El Litoral.

En esta primera instancia, se sorteará una guitarra que perteneció al guitarrista Daniel Contursi, quien formó parte de la Santa Fe Blues Band y falleció en 2019. “Por suerte, la gente está respondiendo un montón”, se esperanzó Darío. Por el momento, debido a la profunda baja en los ingresos, El Taller se sostiene con la colaboración de familiares y allegados. Hasta ahora, sólo recibieron ayuda a través del bloque de diputados de un partido político. “Me mandaron un pin para cobrar 10.000 pesos. Después me anoté en las líneas de subsidio estatales, pero en algunos casos salí rechazado y en otros no hubo ni siquiera contestación”, explicó Giles.

Incertidumbre

Hace un tiempo se habilitaron las clases de los talleres, con las medidas sanitarias correspondientes para evitar posibles contagios. Pero no fue lo mismo que antes. “No depende sólo del espacio y del docente, mucha gente tiene miedo. Este año empezó un grupo importante de chicos en un taller de iniciación actoral, alrededor de 20. De ese grupo, los que confirmaron que volverían en condiciones normales son apenas cuatro. El resto ya dijo que no iba a seguir. La pandemia cortó absolutamente todo. Apenas nos juntamos grupos de dos o tres personas, todo muy limitado. Digamos que el Taller está completamente parado”, sintetizó Giles.

“¿Pensaste en la posibilidad de cerrar?”, preguntó El Litoral. “Me resisto a pensar que voy a tener que cerrar, pero obviamente que si no podemos trabajar no tiene mucho sentido seguir aguantando un espacio que genera pérdida todo el tiempo. La intención es mantenerlo, pero el tema es que no sabemos hasta cuando va a seguir esta situación. Ese ese el problema. La incertidumbre y la angustia que provoca. La otra situación es que es mi trabajo, mi fuente de ingresos. Además de eso, solo tengo cuatro horas en un colegio secundario”, contestó.

El panorama de El Taller Casa de Arte, como bien señala Darío, es el mismo que perciben las otras salas independientes de la ciudad, como La Abadía, la 3068 y El Retablo entre otras. “Somos muchos los espacios que estamos en una situción idéntica. Y eso repercute en un montón de gente. Cada espacio es como un centro neurálgico, pero de ahí salen muchas personas que están vinculadas al espacio en función de su actividad”, resaltó.

Un clásico

El Taller es una sala cultural independiente y autogestionada que funciona en la casona ubicada en 1º de Mayo 2924 desde junio de 1999. Es un espacio muy querido por los artistas: por allí pasan cada año músicos, actores y muchos otros para mostrar sus producciones. Para 2020, sus coordinadores preveían un año de intenso trabajo. De hecho, durante el receso estival aprovecharon para cambiar los pisos y colocar una nueva pantalla para proyecciones.