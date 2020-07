De villano de "Breaking Bad" a villano de videojuego

Breaking Bad, una de las series más exitosas de los últimos años, sigue dando qué hablar. Ahora, se conoció que uno de los personajes principales será protagonista de un videojuego de alta popularidad.

En las horas previas a una presentación a nivel mundial de una serie de juegos, Ubisoft publicó avances de uno de sus caballitos de batalla: Far Cry. La historia en primera persona cuyo personaje principal recorre países exóticos y se enfrenta a villanos locales.

Precisamente, el nuevo villano de la sexta entrega de la saga es Giancarlos Espósito. El actor que se hizo mundialmente conocido por interpretar a Gustavo Fring, el dueño de "Los Pollos Hermanos" y narcotraficante en la serie Breaking Bad.

El juego saldrá eñ 18 de febrero de 2021 y se situará en la isla de Yara “un paraíso tropical congelado en el tiempo”, según dejaron trascender sus creadores. En lo que respecta al personaje de Esposito indicaron que se llamará Anton Castillo y sería una especie de dictador de la isla.

En la imagen que se filtró se ve al actor con un joven que sería su hijo, Diego, quien está “siguiendo sus pasos sangrientos”.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp