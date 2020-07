Leve superávit con endeudamiento

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.07.2020

15:57

El ministro Agosto trabaja para la presentación del primer presupuesto de la gestión de Perotti. La novedad de la inclusión de la perspectiva de género.

Durante los cuatro años en que acompañó como ministro de Economía a Jorge Obeid, Walter Agosto presentó los proyectos de presupuesto general de gastos y recursos para el año siguiente en los tiempos que marca la Constitución, el 30 de septiembre. Ahora, acompañando a Omar Perotti pretende hacerlo nuevamente, definió el cronograma de trabajo y las pautas para la elaboración de lo que será la primera “ley de leyes” de la actual gestión. La vigente ley de Presupuesto fue enviada por Miguel Lifschitz y sancionada por la Legislatura pese a los reclamos del ya gobernador electo de que no lo hiciera.



El presupuesto 2021 se elaborará con perspectiva de género, según le adelantó Perotti a los dirigentes del Frente Progresista en la reunión del miércoles último.



- Agosto, ¿qué implica un presupuesto con perspectiva de género?



- Implica una modalidad importante para el tratamiento de los programas presupuestarios. Significa fortalecer la formulación de presupuesto por programa. En términos generales, en nuestro país, esto siempre ha tenido algunas falencias. Permite llevar adelante un adecuado seguimiento de la gestión presupuestaria. No estamos hablando de cosas meramente teóricas. Esa perspectiva de género está muy ausente en la temática presupuestaria, y el manejo moderno de las finanzas están aconsejando la incorporación de esa visión. En el presupuesto nacional se empezaron a hacer algunas experiencias piloto en el 2018. Nosotros pretendemos establecer un puntapié inicial para incorporar esa perspectiva de género en la formulación del presupuesto de la provincia. Vamos a trabajar con la Secretaría de Género y algunas instituciones que tienen trayectoria importante en materia presupuestaria para que nos ayuden a llevar adelante esta idea. Esto nos va a permitir identificar muchas otras jurisdicciones -como también lo está haciendo la Secretaria de Género- muchos programas, que aunque no estén así definidos tienen una vinculación directa con la igualdad de género. Es un tema transversal a todo el presupuesto público y a todas las jurisdicciones.



La idea es llevar esa mirada en este presupuesto que vamos a presentar el 30 de septiembre para instalar el tema y tener un foco más abarcativa de programas e iremos mejorando esa técnica en los próximos años.



El presupuesto tiene fecha de presentación el 30 de septiembre y si bien es un año muy particular, muy complicado, internamente ya hemos dictado una resolución donde establecemos los grupos responsables de empezar a formularlo así como el cronograma. La intención es presentarlo en tiempo y forma para que la Legislatura tenga el tiempo necesario para debatir y aprobarlo antes del 31 de diciembre.



- ¿Están ya los lineamientos generales de Nación?



- Los grandes números de Nación para las provincias todavía no están. Es muy probable que estén en agosto. Es el marco macrofiscal donde la Nación da indicios de lo que espera en materia de crecimiento de la economía, inflación y tipo de cambio, variables más estrechamente vinculadas con los recursos fiscales. Tenemos un panorama de mucha incertidumbre y las proyecciones para el año próximo tienen mucha dispersión. Es probable -esperemos que así sea- que en 30 o 45 días pueda haber un panorama algo más claro y la nación esboce esos lineamientos que resultan un insumo para que las provincias formulen su propio presupuesto.



- ¿Cómo cerró el primer semestre en términos fiscales?



- El primer semestre terminó con leve superávit. Hasta mayo está informado a las Cámaras cuando se remitió el 30 de junio, la fecha en que corresponde, la Cuenta de Inversión 2019. También se establece la obligatoriedad de enviar el panorama transcurrido a esa fecha del ejercicio. En ese caso, enero- mayo 2020, y allí la provincia tuvo un superávit que es el necesario para poder afrontar en junio-julio la carga adicional que significa pagar sueldo y aguinaldo. Hoy desde el punto de vista financiera la provincia tiene un leve superávit aunque hay que tener en cuenta que se ha tomado deuda por 9.600 millones de pesos, préstamos en efectivo que ingresaron al Tesoro. El programa financiero está cerrando pero claramente el financiamiento ha sido fundamental y lo va a resultar de la misma importancia para el segundo semestre.



- También fue un semestre con poca ejecución de obra pública en el marco de la discusión del pago de la deuda a contratistas



- Tal cual. Ahora eso está en marcha. Esperamos en este segundo semestre las obras que la cartera de Infraestructura ha definido reanudar y seguramente se empezarán los procesos licitatorios de nuevos programas. No obstante, hay obras que venían en ejecución y que continuaron, por supuesto, mermada en su ritmo en este esquema particular que nos ha planteado la pandemia. Hay certificados de obras, no en volumen significativos, pero pensamos intensificar de aquí a fin de año sobre todo teniendo en cuenta que el tema de la deuda con contratistas ha encontrado un camino de solución.



- O sea el año va a cerrar con equilibrio pero tomando más deuda



- Tenemos una política austera en materia de gastos que tiene por objetivo priorizar todas las demandas que tiene la emergencia que básicamente se focalizan en los ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación, tangencialmente en otros y poder pagar sueldos y aguinaldos en tiempos razonables en el contexto en que estamos viviendo. Este es el esquema de emergencia que estamos teniendo. Hemos tenido una caída de recursos muy importante y no sabemos cómo va a evolucionar en los próximos meses. La expectativa es que los niveles de caída de recursos se puedan acortar. El panorama todavía está abierto.



- En marzo se esperaba el acuerdo con los bonistas y programa económico nacional pero llegó el Covid 19 y cambió todo.



- Vino muy rápido y con efecto económico muy rápido que ha alterado las prioridades del Estado -no solo el provincial- y ha establecido un esquema de restricción financiera notable que no estaba en los papeles de nadie.



La provincia dispone de dos líneas de pago de tributos provinciales atrasados



Uno, lanzado recientemente, es para las deudas devengadas al 30 de noviembre del año pasado y otro, relacionado con la falta de pago debido a la pandemia.



API

Agosto recordó que tras la moratoria, API habilitó planes de pago de impuestos atrasados: uno para las deudas tributarias devengadas hasta el 30 de noviembre de 2019 y otro para las deudas de los contribuyentes generadas a raíz de la pandemia Covid19.

El primero alcanza a todos los tributos y prevé ventajas por pago contado o financiamiento para pagos en 12, 24 o 36 cuotas. En cuanto a las deudas de la pandemia, no se establecen intereses y se puede pagar en seis cuotas sin interés o en 12 cuotas con un interés del 0,5 mensual.

Recaudación

En junio la recaudación de los principales tributos a nivel provincial de un grupo de provincias bajo análisis del IARAF mostró una caída real del 7%. El principal recurso (Ingresos Brutos) creció un 34% en valores corrientes, es decir que, dada la inflación del periodo, tuvo una caída real del 5%. Sellos, el otro impuesto provincial ligado fuertemente a la actividad formal, dejó de caer en términos nominales. Inmobiliario creció casi al mismo ritmo que la inflación en junio, por lo que mostró una retracción real cercana al 1%.

En el mismo, los principales tributos nacionales que forman parte de la coparticipación cayeron un 16% en términos reales, lo cual marcó una nueva disminución de la velocidad de caída respecto a mayo y abril, meses más afectados por el aislamiento.

Para MiPymes y cooperativas

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología anunció una nueva herramienta de financiamiento para industriales santafesinos. Se trata de PyMEs Plus, línea de crédito con una tasa del 24% lanzada por gobierno nacional y que apunta a respaldar a más de 140 mil micro y pequeñas empresas de todo el país que no tuvieron acceso a financiamiento, por un monto total de 38 millones de pesos. Los montos máximos que se podrán pedir son de $250.000 para microempresas y de $500.000 para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago del capital e interés.

El secretario de Industria, Claudio Mossuz estimó que son 11.500 empresas santafesinas las que están en condiciones de acceder a esa línea de financiamiento.

Por otra parte, continúa vigente la línea especial de créditos para cooperativas de trabajo destinada a capital de trabajo. Es a una tasa final del 18%, con un monto total de 2.000 millones de pesos, y la lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en conjunto con el Banco Nación. Con esta línea, la asistencia se amplía a las cooperativas que por su constitución no contaban con una nómina de empleados.

SRT

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) extendió tres meses más el plazo de adhesión al régimen de facilidades para que las PyMes puedan cancelar las deudas con el Fondo de Garantía en concepto de cuota omitida, de multas y recargos y tendrán tiempo hasta el 30 de septiembre inclusive para incorporarse al plan de pagos.

La disposición, asimismo, extiende el plazo para abonar la primera cuota del plan que vencerá el 20 de diciembre y establece que los pagos restantes vencerán en forma mensual y consecutiva el día 20 de cada mes.