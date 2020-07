https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 11.07.2020

La dirigencia del “Patrón” busca incorporaciones para aprovechar la “chance” que llegó de AFA con la suspensión de los descensos. Hay varios jugadores en carpeta para reforzar la plantilla.

Negocia por Iván Ramírez e interesa Dening de Tigre Patronato gestiona refuerzos

Patronato de Paraná gestionará el ingreso a sus filas del mediocampista Iván Ramírez, de reciente paso por Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol. La institución “rojinegra” ya hizo público su interés para adquirir los servicios del volante, de 30 años, cuyo pase pertenece a Flandria.



El propio jugador, que inició su trayectoria en Deportivo Español, reconoció que es observado por la dirigencia de la entidad entrerriana, que dirige el DT Gustavo Alvarez. “Sé que hay algo de Patronato, pero todavía nada concreto. Varios me han dicho eso. Hasta que no haya nada cerrado no quiero hablar mucho” sostuvo Ramírez al programa radial “Dos de punta”. “En realidad me interesaría poder jugar en Paraná, es un club que está bien desde lo económico y del cual tengo las mejores referencias”.



Ramírez, que disputó 19 encuentros con el equipo del Parque San Martín mendocino durante el certamen de la Primera Nacional, admitió que está “ansioso” por saber si tendrá su oportunidad en un elenco “de la Superliga”. “Pero no quiero entusiasmarme con algo que después no se da”, aseveró el mediocampista que destacó que este sería un gran paso adelante.



Hasta el momento, Patronato no efectuó incorporaciones en este mercado de pases signado por la pandemia, aunque ya elevó un sondeo para hacerse de los servicios del atacante Emanuel Dening, de Tigre.



“Ganas de triunfar”



Por su parte, el mediocampista por derecha Gabriel Compagnucci se refirió a la continuidad en la entidad en este momento y el objetivo institucional de ir por una copa internacional. “Me siento partícipe de los objetivos que nos vamos a proponer”, dijo el cordobés.



Mientras en AFA se continúa debatiendo y tratando de definir el protocolo para el regreso a los entrenamientos, en calle Grella, tanto los dirigentes como Gustavo Álvarez continúan el armado del nuevo plantel, sin apuros y consultando.



Por otra parte, hay futbolistas que esperan con ansias el regreso a las prácticas y la actividad, como es el caso de Gabriel Compagnucci, el volante de Patronato quién continúa siendo parte del elenco entrerriano hasta junio del 2021. El futbolista atendió a El Diario de Paraná y adelantó: “En lo personal me pone contento el seguir perteneciendo al club por un tiempo más”.



Ansiedad es lo que se puede percibir en “Compa”, quien desde que inició el aislamiento social preventivo y obligatorio se encuentra en Monte Buey, su localidad de nacimiento en la provincia de Córdoba: “Tengo una sensación rara. Trato de seguir llevando la cuarentena de la mejor manera, entrenando en lo personal y cuidándome para no descuidar lo físico”.



En la misma idea, apuntó: “El desgaste se ha generado por el hecho de que tanto tiempo entrenando en casa, no todos cuentan con el lugar para hacerlo y más allá de eso se genera el desgaste, pero es algo normal que puede pasar”.



Sobre el fútbol fue claro: “La incertidumbre sigue estando. El foco está en Buenos Aires y ver que ahí no avanza para bien, vemos muy lejana la vuelta del fútbol. Hoy hay que priorizar la salud, el bienestar de nosotros, de nuestra familia”. A lo que añadió: “El fútbol tarde o temprano va a volver, tomando todos los recaudos, haciendo lo que esté al alcance para garantizar que nadie corra riesgo”.



En otro pasaje de la charla, el ex Unión de Santa Fe se mostró contento por continuar ligado a la institución: “Me siento identificado con el club, me siento partícipe de los objetivos que nos vamos a proponer” y destacó estar “feliz, ya estoy adaptado al club, a la ciudad y tengo ganas de triunfar y seguir aportando mi granito de arena. Estoy a gusto, más allá de lo deportivo, pongo muchas cosas en la balanza, como la gente que rodea y está. Hoy Patronato está en Primera por su gente, que lo rodea y los dirigentes”.



Godoy Cruz hace ofrecimiento por Blondel, de Atlético Rafaela



Godoy Cruz de Mendoza acercará en las próximas horas un ofrecimiento para conseguir la ficha del defensor Lucas Blondel, de Atlético de Rafaela y buen rendimiento en el interrumpido campeonato de la Primera Nacional de fútbol. Según lo revelado por medios santafesinos, el marcador de punta por el costado derecho, de 23 años, “está siendo evaluado de cerca” por el cuerpo técnico y la dirigencia del “Tomba”, que pretende incorporarlo. De hecho, de acuerdo a lo apuntado por el diario rafaelino “Castellanos”, Godoy Cruz “emitirá una propuesta” para sumar a Blondel a sus filas.



El flamante entrenador de la entidad “bodeguera”, Diego Hernán Martínez, habría solicitado como “prioridad” la llegada del lateral de la “Crema”, a quien conoce por haberlo enfrentado como DT de Estudiantes de Buenos Aires. Hasta el momento, en el marco de un mercado de pases signado por la pandemia del coronavirus, Godoy Cruz efectuó una sola alta: el arribo del volante ofensivo Renzo Tesuri, procedente de Ferro. En tanto, el arquero Rodrigo Rey se alejó de la institución, una vez finalizado su préstamo, y retornó al PAOK Salónica de Grecia.



Franco Di Santo fue presentado en San Lorenzo



El delantero Franco Di Santo, flamante refuerzo de San Lorenzo, expresó su satisfacción por la llegada a “un club grande”, durante un diálogo virtual que mantuvo con el presidente de la institución, Marcelo Tinelli, a modo de presentación oficial.



“Llego a un club grande. Estoy feliz, emocionado y con ganas de que gritemos muchos goles juntos”, expresó Di Santo, por la aplicación Zoom, según informó la página oficial de San Lorenzo.



Di Santo, de 31 años, realizó su carrera futbolística en el exterior desde Audax Italiano de Chile (2006-2007) hasta Schalke 04 de Alemania (2015-2019), pasando por Chelsea de Inglaterra (2008-2009), Blackburn Rovers (2009-2010), Wigan (2010-2013), Werder Bremen de Alemania (2013-2015), Rayo Vallecano de España (2019) y Atlético Mineiro de Brasil (2019-2020).



“Por primera vez voy a jugar el campeonato argentino. No tuve el placer de vivirlo”, indicó el nuevo jugador de San Lorenzo, quien firmó contrato por tres temporadas. “Me siento muy bien y quiero que la gente en el fútbol argentino me conozca más”, expresó Di Santo.