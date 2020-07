https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 11.07.2020 - Última actualización - 17:29

17:24

Utilizó un término español para definir lo que significa ser el mejor en un Mundial. “Es la repera del fútbol”, dice Del Bosque, significando que es lo “máximo”.

Vicente Del Bosque, el técnico de España en el 2010, en diálogo con un periodista santafesino "Fuimos campeones del mundo en el liderazgo de Messi y Ronaldo" Utilizó un término español para definir lo que significa ser el mejor en un Mundial. “Es la repera del fútbol”, dice Del Bosque, significando que es lo “máximo”. Utilizó un término español para definir lo que significa ser el mejor en un Mundial. “Es la repera del fútbol”, dice Del Bosque, significando que es lo “máximo”.

Por Emiliano Nunia



Se cumplen 10 años de aquélla victoria española en el Soccer City de Johannesburgo. Con gol de Andrés Iniesta a los 116 minutos del tiempo suplementario, los españoles conseguirían su primer y único título mundial. Vicente del Bosque pasó por Super Deportivo Radio en Radio Villa Trinidad FM 97.9, y recordó aquel logro conseguido y remarcó la importancia del mismo: “Porque lo ganamos en la época de plenitud de Messi y Ronaldo”, y contó que el en aquella edición tuvo su “Messi particular” dentro del equipo, remarcando la función de David Silva, Andrés Iniesta y los Xavi, Alonso y Hernández. ¿Palabras para definir lo que es ganar la Copa del Mundo?: “Es la repera, para nosotros los apasionados del fútbol es el trofeo de nuestros sueños”.



—¿Qué ha hecho en cuarentena?



—He pasado este tiempo de cuarentena con buen ánimo y disciplina, y ¿qué e hecho? Mantener una rutina optimista y me he tomado el tiempo de ver todos los partidos del mundial 2010 y la Eurocopa 2012, cosa que no había hecho y no había visto nunca repetido”.



—¿Fue la mejor versión de España aquella del Mundial?



—Nosotros tomamos el equipo en 2008. Ahí recibimos una herencia y tuvimos que guiar y gestionar una riqueza, teníamos excelentes jugadores, con buena técnica y además en plenitud, que triunfaban en los grandes clubes en Europa y el extranjero, y luego creo que teníamos un estilo de juego reconocido en todo el mundo y creíamos en esa forma de jugar. Por ejemplo, en la fase de clasificación ganamos los 10 partidos, y pensamos que podíamos ser campeones pero tampoco éramos tan fantasmas de creer que lo íbamos a ser. Con toda modestia, y como buenos competidores, nos fuimos acercando a ese momento de la final.



—¿Pudo dormir la noche previa a la final?



—Una noche más. Pensé en cómo darle vuelta al contrario, como estamos nosotros, en fin, todo eso que un entrenador cualquier noche antes de un partido está elucubrando, qué es lo mejor que hacer y qué decirles. Encontré el discurso fácil, porque el discurso era que la emoción estaba a flor de piel en todos los jugadores, estábamos ante un partido en la copa del mundo que aquéllos que somos un poco románticos del fútbol, era el mejor partido que podías jugar, y creo que nos movimos desde ese romanticismo a lo que era nuestra profesión.



—¿Cuál es su primer recuerdo con la copa del mundo en sus manos?



—Siempre pensé en todos aquellos anónimos del fútbol que se han dedicado y han puesto lo mejor de su conocimiento para que todos los chicos de un barrio, pueblo, calle de una ciudad hayan practicado este deporte, me acordé de esa gente que no ha pretendido ganar dinero ni fama, sino solamente dedicarse al fútbol que ha sido su pasión y que nosotros estábamos en una máxima situación que una persona que se dedica a este deporte puede estar.



—Ser campeón del mundo, ¿es cómo qué?



—Ser campeón de Europa es importante, tiene menor rango que un campeonato del mundo de selecciones, seguramente es más visto que las propias olimpíadas, tiene mayor trascendencia mundial, de los 110 equipos que participan en la copa del mundo, ganar “es la repera”, todos los que somos apasionados del fútbol sabemos que es el trofeo de nuestros sueños, yo nunca los tuve y me parecían irrealizables-



—Aquél Vicente Del Bosque jugador, ¿hubiera sido llamado por el Vicente Del Bosque entrenador?



—Fui a la selección española, tenía algunas cosas, tampoco voy a pecar de falsa humildad, tenía algo, pero era un jugador muy lento... Con Xavi Hernández, Xavi Alonso, Sergio Busquets, Cazorla, Silva, Fábregas, teníamos 8 o 10 jugadores que eran superiores a mí.



—¿Cuál es el jugador que más extraña la selección española de fútbol?



—Soy incapaz de elegir uno... Yo jugaba de mediocentro y me sentí reprsentado por jugadores como Redondo, Sergio Busquets, Xavi Alonso, Makelele...



—Si iría a una exposición y tendría que presentar un partido de fútbol que haya dirigido usted, ¿cuál sería?



—Uno fue la final de la Eurocopa (2012) contra Italia que ganamos 4 a 0 en Kiev, fue un partido que jugamos con todo el equipo prácticamente con centrocampistas, que casi, casi es un sueño para mí... Y otro partido que jugamos en Coruña, contra Bélgica, una Bélgica floreciente, con muy buenos jugadores, con un equipo que se avecinaba a ser de los grandes aspirantes al título y le ganamos 5 a 0 e hicimos un buen espectáculo‘.



—¿Messi merece ser campeón del mundo?



—¡Claro que si!, hemos sido campeones del mundo en 2010, en la época de liderazgo de Messi y Ronaldo, yo le doy mucho valor a eso, eso significa que éramos un equipo, que teníamos individualidades claro que sí, pero principalmente éramos un equipo.



—A falta de poco más de 2 años del próximo Mundial, ¿se puede ver todavía la mejor versión de Messi en un Mundial?



—Yo creo que sí, Messi no juega mal nunca, nunca pasa desapercibido, siempre se entrega con su equipo, es un hombre que no lo hemos visto jugar nunca mal, por lo menos yo, puede ser que haga más o haga menos, pero siempre demuestra el talento de un jugador impresionante‘.



—¿Quién era ese “Messi particular” de su España?



—Los Silva, los Iniesta, Los Xavi, toda esta gente se manejaba más o menos en esa posición, eran nuestros Messi.