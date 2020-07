Israel anunció el hallazgo de un anticuerpo que neutraliza el coronavirus

Israel anunció un anticuerpo que logra neutralizar el coronavirus, incluso entre los infectados. Así lo anunció el Instituto de Investigación Biológica de Israel (IIBR).

In the past two days, the Israel Institute for Biological Research (IIBR), has completed a groundbreaking scientific development, determining an antibody that neutralizes the corona virus (SARS-COV-2) 1/3