Diego Maradona iniciará acciones legales contra Netflix

En medio de la polémica por la serie biográfica del exfutbolista, su abogado, Matías Morla, habló de la película que puede terminar en un juicio.

Es sabido que Diego Armando Maradona es una "máquina de facturar" vaya a donde vaya, y su extensa obra como futbolista es motivo de decenas de proyectos audiovisuales que encienden las ansias de sus fanáticos alrededor de todo el mundo. Sin embargo, y mientras la serie biográfica Sueño Bendito continúa generando polémica, una nueva película promete otro escándalo y puede terminar en un juicio, según anunció el abogado del Diez, Matías Morla.

Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada. https://t.co/dKXi5H2g0O — MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) July 11, 2020

Durante las últimas horas se conoció que el director italiano Paolo Sorrentino, creador de series como The Young Pope (2016) y The New Pope (2020), y también ganador del Oscar a la mejor película extranjera por La gran belleza (2014) estará al frente de Ha sido la mano de Dios, un filme que se estrenará en Netflix y cuyo nombre hace alusión al primero de los dos goles que Maradona le hizo a la Selección de Inglaterra el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, por los cuartos de final de la Copa del Mundo en la que Argentina se consagraría campeón.

Resulta que el cineasta es oriundo de Nápoles, ciudad a la que regresó luego de 20 años para poner en marcha el rodaje, y al igual que muchas personas provenientes de allí, siente un amor incondicional por el hoy director técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata, que en su paso por el club Nápoli ganó 5 títulos.

Por más de que todavía no se sepan muchos detalles de la trama de la película que estará protagonizada por Toni Servillo, Morla fue contundente a través de Twitter y advirtió que puede haber duras consecuencias judiciales.

“Diego Maradona no autorizo el uso de su imagen para esta película. Con nuestros colegas italianos ya estamos diagramando la estrategia legal para hacer una presentación formal ante la Justicia por el uso indebido de una marca registrada”, comunicó el abogado mediático.

De esta manera, la semana en la que salieron a la luz los 14 pedidos que el exfubolista le hizo al director de la serie que se estrenará por Amazon Prime Video para dejar mal parada a su exesposa, Claudia Villafañe, vuelve a contar con otro ingrediente controversial, y que en esta oportunidad puede provocar un escándalo en el viejo continente, y sobre todo, en una tierra en la que Diego es prácticamente adorado como un Dios.