Rosario: asaltaron y balearon en el rostro a una esteticista en su local

Se dice que esa es la estrategia del club ante la salida del juvenil

Hasta el momento no hubo palabra oficial de la institución. Habló el jugador y también su representante, señalando que no hubo ofrecimiento para renovar el contrato y que el jugador negoció con el Colorado Rapid cuando entró en los últimos seis meses, avalado por la norma Fifa, pero ofreciendo un negocio de venta que el club no aceptó. ¿Termina en Zurich?