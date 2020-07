https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la última semana se presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto para que se establezcan por ley controles sanitarios fijos en rutas que cubran todos los accesos a la provincia de Santa Fe con todas las provincias limítrofes -Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires. Prevé además que se instalen de manera permanente mientras perdure la pandemia, también en los accesos a las ciudades Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista-Avellaneda. La iniciativa es del diputado del Frente Renovador-PJ, Oscar Martínez.

Proyecto presentado en la Cámara de Diputados de Santa Fe COVID-19: Ante el avance de los casos en provincias vecinas solicitan aumentar la cantidad y calidad de los controles sanitarios

En diálogo con este diario, el legislador justificó la presentación explicando que hace unas semanas hizo lo propio con un proyecto de comunicación pidiendo al ejecutivo provincial que considere establecer estos controles permanentes en los accesos a la provincia. En función de la negativa de la Agencia de Seguridad Vial a tomar la propuesta efectuada por el pleno de la Cámara Baja, insiste nuevamente, esta vez a través de un proyecto de ley.

“Ya no caben dudas de que los controles deben profundizarse urgentemente. En su momento, hace unas semanas ya lo habíamos planteado primero en forma directa y después a través de un proyecto de comunicación el fortalecimiento de los controles especialmente en la autopista Buenos Aires- Rosario. En aquel momento también planteábamos que de no ser así se ponía en riesgo las localidades que están a la vera de la autopista y que se encuentran antes del control de General Lagos, dentro de las cuales está Villa Constitución, Empalme Villa Constitución, Pavón, Theobald, Figheras, y Arroyo Seco, entre otras. Todos los casos efectivamente son personas que han ingresado a ellas provenientes de las ciudades de San Pedro, Baradero y del AMBA y han contagiado a contactos directos e indirectos de esas localidades.”, aseguró Martínez.

“Lo mismo ocurre en otros puntos, basta ver la cantidad de casos que está teniendo Entre Ríos, y sobre todo la ciudad de Paraná, de la que nos separan sólo algo más de 20 kilómetros y con la cual Santa Fe tiene un vínculo cercano en tanto mucha gente de aquí trabaja en esa ciudad y viceversa, es decir no podemos descuidar los controles, debemos profundizarlos de manera drástica. Igualmente ocurre en el norte con los accesos desde la provincia de Chaco a las ciudades de Villa Ocampo, Reconquista, Avellaneda, Florencia, entre otras. Sabemos con certeza que la gran cantidad de casos que se han registrado tienen que ver con personas que viajan regularmente a la vecina provincia. Y no menos importantes son los accesos que nos conectan a Santiago del Estero y Córdoba. Sólo como ejemplo, la ciudad de Ceres ha tenido que retroceder de fase en dos oportunidades por la cantidad de contagios”, agregó.

El problema de la escasez de controles fronterizos

En cuanto a la importancia de que estos controles sanitarios estén también en los accesos a las otras provincias limítrofes Martínez aseguró que “no nos movemos en un plano meramente especulativo, está claro que todos los casos que hemos tenido en la provincia, tienen nexos epidemiológicos con personas que han estado en provincias limítrofes, principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco”.

“Las circunstancias actuales -continuó- obligan a que la provincia a través de los Entes correspondientes intensifique todos los controles en forma permanente y no sólo por un fin de semana largo, incluyendo por obvias razones a los límites provinciales con Entre Ríos, Chaco, Córdoba y Santiago del Estero. Me gustaría aclarar que la Agencia Vial informó oportunamente la existencias de controles en Theobald sobre la autopista pero a la fecha a pesar de los reclamos del Concejo de Deliberantes de Villa Constitución, de las autoridades locales de la región y de todos los bloques de la Cámara de Diputados, la Dirección de la Agencia de Seguridad Vial no lo ha instrumentado, aduciendo razones de seguridad vial que no compartimos, ni comparten las autoridades de la región”.

“Es importantísimo -agregó- recalcar que custodiar la cuestión sanitaria es lo prioritario, pero que el no hacerlo trae graves consecuencias también para la economía. Esto, en el actual contexto de recesión, de cierre de PyMEs, de pérdidas de empleo y de incremento de la pobreza y la indigencia, no es para nada secundario ni menor. Los brotes o rebrotes nos hacen retroceder en las localidades a la fases anteriores y no sólo golpean en lo sanitario, sino que traen graves consecuencias, algunas irreversibles para la economía de los habitantes de las localidades afectadas”.

Los controles sanitarios propuestos en el proyecto:

Para la realización de dichos controles, el proyecto propone cuatro instancias que son habituales, económicas y que sirven como indicadores claros de potenciales casos positivos. Estos controles consisten primeramente en la medición de la temperatura corporal de las personas; luego la medición del olfato de las personas con alcohol y vinagre, debiendo determinar la persona examinada de cuál de las dos sustancias se trata; en tercer lugar una oximetría; y en cuarto lugar llenado de formulario en carácter de declaración jurada con las preguntas y consideraciones recomendadas por los protocolos vigentes en el momento.

Al respecto Martínez explicó que “en el caso de la medición de la temperatura corporal, es sabido ya desde el principio de la pandemia en el mundo que la fiebre es un indicador de COVID-19. Sin embargo, los protocolos hasta el momento sugieren que si no se presentan al menos dos síntomas, los casos deben ser desestimados. Es por eso que proponemos también, por un lado, la prueba del olfato, ya que aproximadamente un 30% de los que contraen el virus presentan este síntoma. Por el otro, la oximetría que mide la presión de O2 en sangre) también sería una medida preventiva de importancia. Se ha comprobado que cuando el paciente consulta por falta de aire o dificultades para respirar, su presión de O2 en sangre ha llegado a niveles muy bajos, casi igual a neumonías severas, y requieren colocado en respirador. Este tipo de cuadro se lo conoce como hipoxia silenciosa. Esto significa que el O2 empieza a disminuir mucho antes de que presente sintomatología. El oxímetro, además, es un instrumento sencillo de usar, no precisa de un especialista y es un costo menor al termómetro infrarrojo. Por último, los formularios de rutina con carácter de declaración jurada según lo establecido por los protocolos del momento también son de utilidad a los fines propuestos. Así, personas que manifiesten haber estado en contacto estrecho con habitantes de zonas de circulación del virus, por ejemplo, también presentan una potencialidad de contagio.”

La urgencia de esta presentación

“Las recientes declaraciones de la Ministra de Salud de la Provincia, quien indicó que el momento crítico aún no ha llegado, y que se espera para las últimas semanas de julio, además de las muy bajas temperaturas que se están registrando, que son siempre una complicación para las afecciones respiratorias y que tienden a incrementar las consultas y ocupación del sistema sanitario son situaciones que nos mueven a la presentación de este proyecto, fundado en la necesidad de que lo que ya se está haciendo se vea reforzado y expandido, a los fines de garantizar la conservación de la hasta ahora muy buena situación sanitaria en materia de COVID-19 en la Provincia de Santa Fe”, finalizó el diputado provincial.