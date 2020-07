Prometen obras pos pandemia en 2.300 municipios argentinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 12.07.2020 - Última actualización - 15:45

Junto al jefe de Gabinete trabaja en tres ejes: “Argentina Hace” con los jefes de jurisdicciones locales, agua y saneamiento y red vial. La búsqueda del financiamiento.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, subrayó que el Gobierno está organizando un plan de obras públicas destinado a los 2.300 municipios de todo el país con el objetivo de “poner en marcha la rueda de la economía” una vez superada la pandemia de coronavirus.

“Cuando todo se cae, lo único que queda es el Estado, que puede poner en marcha la rueda de la economía. La obra pública es clave por el despliegue territorial porque tenemos capacidad para llegar a los 2.300 municipios con obra pública rápidamente. Los intendentes son los que conocen la prioridad en cada lugar”, sostuvo el funcionario nacional.

En declaraciones al programa Tesis Política que conduce Román Lejtman por Radio Rivadavia, el integrante del Gabinete precisó que hay tres ejes en lo que respecta a obra pública en el plan elaborado por Jefatura de Gabinete.

“La red vial, para conectar las economías regionales y que la Argentina federal se integre; agua y saneamiento; y el Plan Argentina Hace, que hace que en 2.300 municipios se pueda ejecutar obra pública”, explicó.

En ese sentido, el ex intendente de San Martín señaló que “la pandemia puso al desnudo que la Argentina está frágil”, por lo cual el Gobierno debe “acelerar y llegar más rápido, porque hay que achicar la brecha para los 7 millones de argentinos que no tienen agua y los 20 millones que no tienen cloacas”.

“Estamos reactivando toda la obra pública, que estaba casi paralizada desde 2018. Hay 700 municipios que tienen proyectos aprobados en Argentina Hace. Tuvimos que reasignar partidas, activar créditos internacionales que estaban subejecutados”, explicó Katopodis, quien subrayó que “cuando faltan los recursos hay que ser muy inteligentes”.

Finalmente, el funcionario nacional descartó la posibilidad de que pueda haber discriminación a la hora de definir proyectos de obras públicas: “Todos los días hablo con intendentes y gobernadores de la oposición”. En las últimas horas, Katopodis recorrió junto al administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, las obras del Camino del Buen Ayre para la construcción de 83 kilómetros de autopista, desde el Acceso Oeste en Ituzaingó hasta la Autovía 2 en La Plata.

¿Blanqueo de capitales?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró este domingo que el Gobierno está “proyectando la salida” de la crisis por la pandemia de coronavirus y señaló que se analiza la posibilidad de poner en marcha un blanqueo de capitales para promover la inversión en la construcción.

El funcionario nacional consideró “importante” la posibilidad de “empezar a proyectar la recuperación por parte del consumo y la inversión público y privada”. Al referirse a la reunión mantenida con la Cámara Argentina de la Construcción, subrayó: “Presentaron una serie de propuestas que estamos analizando respecto de cómo dinamizar un sector que es importante para generar trabajo y a nivel productivo en general”.

Respecto de la probabilidad de implementar un blanqueo de capitales para invertir en la construcción, puntualizó: “Es una propuesta que han hecho y que va a ser analizada como otras”. Destacó que el Gobierno quiere dar impulso a un “sector que viene de tres años con mal desempeño, reducción de actividades y empleo, lo que se ha agudizado por la pandemia porque se han paralizado varias obras ante la cuarentena”.

“Dinamizar el sector va a ser importante para el desempeño post pandemia y recuperar una parte de la actividad productiva”, insistió Kulfas en declaraciones radiales. En ese escenario, remarcó que el Gobierno está ‘proyectando la salida‘ de la crisis por el coronavirus.

Al ser consultado respecto del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), indicó: “La semana que viene arrancamos con el cronograma de pagos y, seguramente, va a continuar durante el período de aislamiento”.

“Mientras esto ocurra, vamos a seguir con el paquete de ayuda”, afirmó el ministro. Respecto del proyecto de la ampliación de la moratoria, Kulfas manifestó que “está destinado a que se reestructuren las deudas de todas las empresas con complicaciones”.

“Los problemas que tiene la Argentina son múltiples. Tiene que ver con una crisis que se gestó en 2018 y que se agravó con la pandemia”, puntualizó.

Según remarcó, “es un problema generalizado y hay miles de empresas con balances en rojo”. “Es razonable que la AFIP brinde a las empresas la oportunidad de reestructurar sus deudas. Ninguno de los que redactó el proyecto de ley está pensando en una empresa, sino en el conjunto de empresas con dificultades”, argumentó. “De ninguna manera hay una mirada que tenga que ver con una persona u otra”, analizó.