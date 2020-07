https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El alemán y aquél éxodo de jugadores de Unión a mediados de los ‘70

Von der Thussen: "Ni ‘en p...’ me iba a Colón"

Fueron cuatro que pasaron de un club al otro: “Nunca les pregunté y nunca me dijeron por qué lo hicieron”. También habló de Flor Meléndez: “Más que una solución, fue un problema para Unión”. Fue convocado por los referentes de Tate Campeón.

El alemán Von der Thussen y la famosa camiseta número 5 que utilizó en su carrera. Crédito: El Litoral

Marcelo Martín, Cristian Hoffman y Horacio Sosa, tres integrantes de la Agrupación Tate Campeón, estuvieron con el alemán Héctor Von der Thussen, histórico jugador de básquet de la institución cuando compartía equipo con grandes jugadores en la década del 70, de la talla de Ricardo Giunta, Roberto Monti y Carlos Verga, entre otros. A mediados de esa década, se produjo la salida de cuatro jugadores que pasaron de Unión a Colón: Roberto Monti, Ricardo Giunta, Carlos Verga y Felipe Fernández. A ese hecho se refirió Von der Thussen en la charla que tuvo con los integrantes de la citada agrupación: “Hace 46 años que se fueron y quiero que me digan por qué se fueron. Nunca les pregunté y nunca me lo dijeron. Me hicieron una gauchada porque recibí todos los honores, me quedé a jugar con todos los pibes del club. También a mí me ofrecieron, pero yo ni ‘en p...’ me iba a ir a Colón”, dijo Von der Thussen. Luego, recordó los tiempos de Unión en la Liga Nacional. “Cuando ellos hacen el equipo que asciende y se meten en primera, lo sacan a Reynoso, lo contratan a Romano y llega Flor Meléndez. Entonces, voy a ver un partido amistoso con Firmat. Estaba Najnudel, lo fui a saludar. Y me dijo la justa: ‘A Flor no lo vas a tener y a los puertorriqueños tampoco los vas a tener. Es un gran técnico y grandes jugadores. Pero te digo lo que te va a pasar”. Y agregó que “Flor Meléndez, para Unión, fue más problema que solución”. Recordó en un tramo de la charla que se observa por las redes sociales de la agrupación, que “llegué al club muy chiquito, tenía 6 o 7 años, no recuerdo bien. Y mi primera imagen, subido arriba de una silla, es la de don Quagli haciéndole propaganda política a Alejandro Ulla. Fue el primer acto político que ví en el club. Muchas veces me pregunto por qué en un club hay tanta división”. En ese tramo de la charla, Marcelo Martín le señaló que “coincido con vos en que no hay que llegar a niveles de controversia y pelea. Nosotros estamos acá, comandando un grupo y armando una alternativa. Pero además, siendo un espacio para la gente joven que quiere entrar en el club y pretende hacerlo capacitándose”, a lo cuál Von der Thussen dijo que “lo ideal es juntarse, hacer un proyecto general y que nadie se aparte. Algo parecido a lo de Lanús. Y no estoy de acuerdo con esta permanencia de tanto tiempo en el club”. Por último y refiriéndose al básquet, dijo que “nosotros metimos 5.000 personas en la final con Macabi en el Malvicino. Si el básquet va bien, la gente acompaña. Con Angel, por ejemplo, tuve una relación de amistad, con él y con su familia. Sus empresas se aseguraban conmigo. Pero siempre discutíamos el tema del básquet”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

