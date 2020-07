https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Kelly Preston mantuvo en privado su lucha contra el cáncer de mama que padecía "con el apoyo de su familia y amigos más cercanos"

Había mantenido su enfermedad en secreto Murió Kelly Preston, actriz y esposa de John Travolta, tras padecer cáncer de mama

La mujer de John Travolta, Kelly Preston, murió de cáncer de mama a los 57 años, según confirmó el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Con el corazón roto informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella peleó en una lucha valiente con el amor y el apoyo de muchos", publicaba el actor esta madrugada.

La actriz y ex modelo y Travolta llevaban casados durante 29 años y ambos practicaban la Cienciología. Tienen dos hijos, Ella, de 20 años y Benjamin, de nueve y un hijo, Jett, que murió en 2009 a los 16 años.

"El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados. Me tomaré un tiempo para estar con mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme de antemano si no tienen noticias nuestras por un tiempo", añade Travolta en su mensaje.

Nacida como Kelly Kamalelehua Smith en Honolulu el 13 de octubre de 1962, cambió su nombre a Kelly Preston antes de obtener su primer papel en la película de 1985 Mischief. Luego actuó en Secret Admirer, el mismo año. Se comprometió con Travolta en 1991 en Gstaad, Suiza y se casaron en septiembre de ese año.

Preston había mantenido en privado su lucha contra el cáncer de mama que padecía "con el apoyo de su familia y amigos más cercanos", dijo el representante de la familia.

"Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba. Su familia pide que comprendan su necesidad de privacidad en este momento", agregó.

Además de Jerry Maguire en 1996, las películas de Preston también incluyen SpaceCamp en 1986, Twins en 1988, Jack Frost en 1998, For Love of the Game en 1999 y View From the Top en 2003 y The Cat in the Hat.

Además, Preston protagonizó junto a Travolta Battlefield Earth en 2000. Su última película fue Gotti en 2018, en la que interpretó a Victoria Gotti, la esposa del jefe de la mafia John Gotti (Travolta).

"Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermosa y amorosa como tú", escribió su hija, Ella Bleu Travolta, en un homenaje publicado en Instagram.