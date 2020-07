https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe insegura

Balearon a la hija del cantante de cumbia Coty Hernández

La víctima (19) fue atacada a tiros mientras se encontraba en la zona de 4 de Enero y Matheu este domingo por la tarde. Fue asistida por el 107 y luego trasladada al hospital Cullen con dos disparos. Su vida no corre peligro. No hay detenidos.

La mujer baleada fue atendida en el hospital Cullen. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Este domingo por la tarde, una mujer fue baleada en el norte de la ciudad de Santa Fe a plena luz del día en circunstancias que son investigadas. Por lo que pudo averiguar El Litoral, la víctima (19) es hija del cantante de cumbia santafesina Coty Hernández y fue atacada a tiros mientras se encontraba en la zona de 4 de Enero y Matheu. Tras la agresión, la mujer fue asistida por personal del Sies 107 y luego derivada al hospital José María Cullen con dos disparos, uno en el brazo derecho y otro en la pierna de ese mismo lado del cuerpo. Quedó internada y su vida no corría peligro. Mientras se investiga lo sucedido, se sospecha que la víctima habría sido atacada por otras dos mujeres que circulaban en una moto. Sin embargo, por el hecho no hay personas imputadas ni detenidas.