Deportivo Gambeta y su labor para que los chicos no estén en la calle

En las vacaciones de invierno de 2016 nació Deportivo Gambeta, una agrupación que surgió para contener a los chicos y adolescentes de los barrios Loyola y Yapeyú y, fundamentalmente, para mantenerlos lejos de las esquinas y de las malas personas. Hoy, por la pandemia, desarrolla un merendero y olla popular tres días a la semana.

Desde hace 4 años, una canchita de fútbol ubicada en la esquina de Santa Fe y Santa Cruz es un refugio para un centenar de chicos y adolescentes con diferentes sueños. Sueños que van desde tener una pelota propia para jugar hasta ser jugadores de Unión o de Colón y vestir la celeste y blanca algún día.



En el marco de la pandemia por Covid-19, los partidos y prácticas están suspendidas. No se puede seguir jugando porque debe primar la salud y la importancia de permanecer en casa lo más que se pueda. Sin embargo, las necesidades de los chicos del Deportivo Gambeta, y de otros del barrio, afloran y aumentan. Eso llevó a Isolina Rolón a organizar una olla popular y un merendero algunos días a la semana.

“La contención es fundamental para nosotros. Con esa finalidad surgimos. No queremos ver los pibes en las esquinas, viendo cómo caen en las drogas. En tiempos normales los hacíamos practicar fútbol y les brindamos contención. Los domingos al mediodía les dábamos de comer”, cuenta Isolina. Y agrega: “Cuando se declara la pandemia y tuvimos que suspender la actividad en la cancha decidimos hacer ollas populares y un merendero fundamentalmente para que no se pierda esa contención que veníamos dándole a los chicos. Nosotros no recibimos dinero de nadie, así que lo que hicimos fue mandar mensajes por WhatsApp pidiendo un paquete de arroz, de fideos... lo que fuese”, narra.

Lo que nunca imaginó Isolina y su gente fue que apenas se difundió en la zona que harían una olla popular y un merendero, los asistentes serían casi 500 personas.



“Decidimos arrancar con los martes y los domingos. Pero es tanta la necesidad que agregamos los jueves. Nunca pensamos que asistiríamos casi 500 personas. Son 120 familias en total, no sólo del Deportivo Gambeta sino de la zona. Cocinamos en mi casa y luego vienen a buscar o llevamos nosotros”, agrega.

HAY EQUIPO. Para el merendero, los voluntarios del Deportivo Gambeta tratan de acompañar la leche con pan casero o roscas hechas por ellos mismos.Foto: Guillermo Di Salvatore



Siempre con una sonrisa



Todos los que colaboran con la entidad saben que el momento que se está atravesando no es fácil. Las necesidades son muchas. Sin embargo, hay una premisa que no se somete a dudas: frente a los chicos siempre hay que estar con una sonrisa porque todo se hace desde el corazón. Ellos son los que más extrañan la cancha, sus prácticas y sus partidos.



Consultada sobre esta asistencia que brindan a pulmón en el marco del Covid-19, Isolina remarcó que una vez pasada la pandemia desean continuarla. Para ello, pide ayuda de cualquier tipo: mercadería, ropa de abrigo, zapatillas, entre otras cosas.

REFERENTE. Isolina Rolón remarca que el trabajo fundamental de la entidad es contener, desde el deporte, a chicos y adolescentes de los barrios Yapeyú y Loyola.Foto: Guillermo Di Salvatore

“No queremos ver los pibes en las esquinas, viendo cómo caen en las drogas. En tiempos normales los hacíamos practicar fútbol y les brindamos contención. Los domingos al mediodía les dábamos de comer”. Isolina Rolón, Deportivo Gambeta.





Ficha institucional

Nombre: Deportivo Gambeta

Dirección: Neuquén 6522

Misión: contener a chicos y adolescentes a través del deporte para que no estén en la calle. En la pandemia brinda a 120 familias la leche y un plato de comida caliente.

Años de funcionamiento: 4.

Necesidades en el marco de la pandemia: mercadería, ollas, leche, ropa de abrigo, cobijas, leña y todo lo que tenga que ver con la asistencia a personas.

Formas de contacto: 0342 155023727.

Equipo

