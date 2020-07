Estados Unidos está considerando prohibir el uso de TikTok

En un abrir y cerrar de ojos, TikTok ha pasado de ser la aplicación más descargada durante el confinamiento -junto a la plataforma de video llamadas Zoom- a estar boicoteada e incluso vetada en algunos países del mundo. Ahora, Donald Trump está “considerando” prohibir la aplicación en Estados Unidos.

Hace poco menos de una semana, las autoridades indias bloquearon TikTok, entre otra cincuentena de aplicaciones chinas en medio de la disputa territorial que mantiene con su país vecino, alegando razones de seguridad. Esta misma semana, el grupo de hackers Anonymous hizo un llamamiento a través de Twitter para que los usuarios que tuvieran descargada la aplicación se la borraran.

Delete TikTok now; if you know someone that is using it explain to them it is essentially malware operated by the Chinese government running a massive spying operation. https://t.co/J7N9FS7PvG