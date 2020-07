https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La policía analiza varias hipótesis A cinco días de su desaparición, continúa la búsqueda de Naya Rivera

Han pasado cinco días ya desde la trágica desaparición de la actriz Naya Rivera mientras navegaba con su hijo por el Lago Piru, al sur de California. La policía ha explicado lo complicadas que son las labores de búsqueda, que estarían centradas sobre todo en explorar el fondo del lago, dado que la hipotesis principal que se baraja es que la intérprete habría fallecido en un desafortunado accidente mientras se bañaba -se ha descartado la intervención violenta de terceras personas o que hubiera tratado de poner en riesgo su vida-.

Tenés que leer

Las autoridades han informado que se están recorriendo también de nuevo las cabañas y edificaciones cercanas y se han encontrado indicios importantes, de los que no se han dado detalles. A pesar de que son varios los frentes a cubrir, se ha ido disminuyendo el número de efectivos destinados, algo que no ha gustado a los fans.

Ellos se niegan a tirar la toalla, motivo por el que la policía les ha tenido que pedir que no salgan ellos mismos al lago para buscar a la artista por su cuenta. “Lo primero porque el lago está cerrado al público. Con el calor y las condiciones, en el momento en que lleguen, se darán cuenta de que no es apto para gente que no esté entrenada ni familiarizada con la zona.

Siguiendo de cerca todo el proceso están la madre y los hermanos de la actriz de Glee, así como su exmarido Ryan Dorsey, que se está haciendo cargo de su hijo de cuatro años Josey. El niño, al que encontraron dormido en la barca tapado con una toalla y con un chaleco salvavidas puesto, ha sido clave para dar pistas sobre lo ocurrido. “Fue capaz de proporcionar información muy valiosa para los investigadores” señaló el capitán Eric Buschow.