Se marchita el trébol de los cuatro volantes

Lunes 13.07.2020

13:48

Si bien hay dos negociaciones que siguen —las del “Pelado” y el “Chelo”—, se van desinflando con el correr de los días. Así las cosas, no seguiría ninguno de los que pidió el “Barba”.

Ya van cinco días de cuarentena para Eduardo Domínguez, el entrenador del plantel profesional del Club Atlético Colón que está instalado con su familia “casi al lado” del predio sabalero. Muy cerca suyo, con la cuarentena terminada, el profe Santella. El minuto a minuto del “Barba” con Vignatti es permanente y por ahora no hay buenas señales de esos cuatro volantes por los que había expresado el “me gustaría que se queden en el club”.



Matías Fritzler es un viejo conocido suyo, casi de los que encajan en la frase de “el técnico adentro de la cancha”. El “Chelo” Estigarribia le resuelve dos o tres cuestiones que son determinantes para Domínguez. A estos dos primeros los conoce a la perfección de su ciclo anterior en Colón. Los dos le rindieron muy bien al “Barba”.



En lo que hace a los otros dos, fue casi “flechazo a primera vista”. En cuanto a Esparza, por dos cuestiones: es zurdo y “rapidito”. Le podía jugar de carrilero y ocasionalmente en otras posiciones. Y en lo que hace a Celis, lo que piensan todos en Colón: no se pudo mostrar por la lesión, pero son muy interesantes sus condiciones técnicas.



El repaso de las cuatro gestiones no genera ningún tipo de señales positivas para lo que había sido el pedido inicial de Eduardo Domínguez a Vignatti, a saber:



— 1) Gabriel Esparza. Ya se desvinculó de Colón y firmó en Sol de América de Paraguay. Dicen que no hay acuerdo total por la deuda y se sigue negociando la baja total. “Sol de América suma otro futbolista a su plantel, pero en este caso para el torneo Clausura y la Copa Sudamericana. El nuevo fichaje del Danzarín es Gabriel Esparza, el argentino que fue campeón de la Copa Paraguay con Guaraní. Su último club fue Colón de Santa Fe”, informaron en Paraguay.



— 2) Guillermo Celis. Acordó y firmó la deuda, tranquilidad administrativa total. No le cierra el contrato nuevo en Argentina por el tema dólar, pero además surgió en las últimas horas la chance de Independiente Medellín. Es que el equipo cafetero acaba de perder a Adrián Arregui y “El Poderoso de la Montaña” ya se mueve en el mercado y en las últimas horas el nombre de Guillermo Celis empezó a sonar fuerte. El futbolista cuyo pase pertenece a Victoria Guimaraes no interesa a la institución portuguesa y, por si fuera poco, no seguirá en Colón para la próxima temporada, donde se encontraba a préstamo. Por ese motivo el futbolista fue ofrecido al equipo de antioqueño buscando reemplazar a Arregui.



— 3) Marcelo Estigarribia. El experimentado guaraní, ex Juventus, hizo declaraciones desde Paraguay que suenan a despedida. “Pasé tres años muy lindos en Colón”, dijo el volante. Si bien queda una pequeña chance, es muy factible que acepte alguna oferta de un club local para quedares en su país al lado de su familia.



— 4) Matías Fritzler. Es, de los cuatro, al que más conoce y quiere el “Barba” Eduardo Domínguez. Igual, el DT ya se lo pidió a Vignatti y más de lo que hizo no puede hacer. En principio, no hay acuerdo y están lejos. La negociación se plantea en dos aspectos: la deuda de varios rubros (premios, derechos de imágen, etc.) y el nuevo contrato con una reducción muy importante.