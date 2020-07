https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Renegociación con bonistas

"Al gobierno no le queda otra que ser malo con los acreedores"

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis elogió la manera con la que el Estado argentino lleva adelante el canje de deuda.

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis elogió hoy el “profesionalismo y la calma” con la que el Gobierno lleva adelante el canje de deuda, pero consideró que ‘no le queda otra que ser malo‘ con los acreedores.

“A la Argentina no le queda otra que ser mala con los acreedores, porque después hay que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional”, sostuvo el economista.

Según Alvarez Agis, el Gobierno “ha llevado el proceso de la deuda con profesionalismo y calma. La oferta es buena y también es importante para un país que necesita inversiones en infraestructura”.

El ex funcionario recordó que, en 2016, “de cada 100 dólares de la deuda se pagaron 120. Hoy, la propuesta dice que de cada 100 dólares se van a pagar 50”.

“Además, los pagos fuertes son dentro de ocho años, según la oferta. Eso puede permitir que se recupere la economía argentina”, resaltó, en declaraciones radiales.

Alvarez Agis consideró además que “si se toman ocho meses (de negociación con los acreedores) para arreglar el desastre que hubo en dos años de gobierno de Cambiemos no está tan mal. En esos dos años hicieron mucho más daño que en 70 años de peronismo”.

En ese sentido, ironizó: “tuvimos un Gobierno que metió la economía en un casino y cuando se terminó la plata, cruzó a una casa de empeño para volver al casino . Ahora nos enojamos con la casa de empeño”.

“A mí no me preocupan los de afuera que quieren cobrar. Me preocupan los de adentro que nos endeudaron”, enfatizó.

Por otra parte, sobre las consecuencias de la pandemia en la economía, Álvarez Agis advirtió: “estamos hablando de la peor crisis en la historia del capitalismo. Y en la Argentina, esta crisis es peor que la de 2001, porque no se engendra dentro de la propia economía”.

“La crisis no tiene que ver con el tipo de aproximación a la cuarentena que cada uno tenga. Tiene que ver con el virus”, añadió.

Asimismo, el economista evaluó: “hay lugares con mayor apertura en los cuales la economía está igual de mal que en el AMBA, que está en Fase 1”.

"Vamos a salir de esta crisis muy lastimados en términos de empleo y en términos de pobreza", pronosticó.

