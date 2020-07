El Senado paraguayo pedirá informes sobre la visita de Mauricio Macri al país

El expresidente Mauricio Macri viajó este lunes a Paraguay en calidad de presidente de la Fundación FIFA, cargo que asumió en enero, y mantendrá un encuentro con su par Horacio Cartés. La salida del exmandatario se produce en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige debido al coronavirus Covid-19, por lo que provocó un fuerte rechazo en el país vecino debido al contexto de pandemia a nivel mundial y los verdaderos motivos detrás de la decisión.

Por un lado, Jorge Querey, Senador Nacional por el Frente Guasú, habló en Radio 10 sobre el vuelo relámpago del expresidente argentino. «Vamos a averiguar si es legal que Macri viaje a Paraguay. Esto no tiene nada que ver con un viaje sanitario. Vamos a solicitar explicaciones al Presidente en el Congreso por este viaje», declaró. Además, se cuestionó sobre los verdaderos intereses detrás de la visita, y explicó que se están tejiendo una serie de alianzas y de conversaciones en un contexto donde la política nacional paraguaya está particularmente inestable.

En suma, sentenció que Macri tuvo una influencia nefasta para la nación, ya que quiso perjudicarlos en el caso de la Represa Yacyretá: “En la redefinición de acuerdos con respecto a la disponibilidad, transmisión y venta de la energía, hubo una serie de circunstancias que debieron haber sido discutidas para intereses comunes, porque el 50% corresponde a Paraguay. Pero sucedieron una serie de factores técnicos que han sido ajustados sin dejar beneficios para el país”.

Por otro lado, Fernando Lugo, expresidente de Paraguay y actual Senador, declaró: “Mauricio Macri hoy no va a ser recibido como expresidente de la Argentina. Viene a una visita privada para encontrarse con Horacio Cartés, dirigente deportivo y expresidente de Paraguay”.

