Lunes 13.07.2020 - Última actualización - 17:28

17:26

Es el resultado del operativo que se realizó el lunes donde viven los tres pacientes que están contagiados de Covid de la ciudad. Se relevaron 33 departamentos, con unas 60 personas.

Vecinos de los tres casos confirmados en 1ro. de Mayo al 1900 Detectan 3 personas del edificio con pocos síntomas y serán hisopadas

Durante gran parte de la jornada de este lunes, personal de Salud estuvo abocado a realizar el Plan Detectar en el edificio de 1ro. de Mayo al 1900, donde viven los tres pacientes contagiados de coronavirus que hasta el momento tiene la capital provincial.

Como resultado, se informó que se relevaron 33 departamentos (60 personas, contando convivientes) y se agendaron para hisopar 3 pacientes, todos oligosintomáticos, es decir con pocos síntomas, y ninguno febril.

El edificio tiene 58 departamentos. De los 25 restantes en los que no se realizó entrevista, dos no se visitaron porque esas viviendas ya están en seguimiento por casos confirmados y los 23 departamentos restantes no estaban habitados (la mayoría de los cuales no están ocupados, muchos no tienen habitantes desde que empezó la pandemia por tratarse de estudiantes, y en algunos en los que no se encontró al inquilino, se solicitarán teléfonos a la administración para el monitoreo telefónico desde el 0800-.