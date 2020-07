https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 13.07.2020 - Última actualización - 22:06

22:01

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea directa

Una vergüenza

MARÍA DE Bº ROMA

“Al señor gobernador: en estos momentos de pandemia, de no tener trabajo y la gente hacer malabares para poder comer, usted se come un asado con otros políticos más, con todo el gasto que eso origina, para hablar de política, con los ‘no’ y los ‘sí’ de sus seguidores. No nos pagan el aguinaldo, lo dan en cuotas y gastan la plata que es nuestra. Es una verdadera vergüenza, una estafa para quienes los votaron”.

Faltan luminarias

HORACIO VELLOSO

“Soy un hombre grande, viejo lector de El Litoral, y quiero dirigirme al intendente Jatón: es terrible la oscuridad que hay en French y Aristóbulo del Valle, esquina con semáforos, con tránsito pesado y de todo orden. En ambas manos de French, cruzando A. del Valle, hay varias columnas sin luz. Siguiendo por A. del Valle, frente a Callejón Funes, a la estación de servicio, hay varias columnas sin luz. En calle Alfonsina Storni al 2700 también falta iluminación. Va a ocurrir una tragedia. Por favor: que se haga presente Alumbrado Público municipal”.

La angustiante situación de nuestro barrio

MARÍA DE Bº EL POZO

“Estoy muy triste y angustiada con lo que está pasando en mi barrio. Es grande la impotencia y más cuando uno advierte que nadie está haciendo nada por solucionar el grave problema que estamos padeciendo: la invasión de los asentamientos, la pérdida de espacios, de las escuelas, del CAF; de seguridad, etc., etc. Con mi esposo hemos hecho mucho sacrificio para tener nuestra casita; le hemos hecho muchas mejoras y hoy tenemos una propiedad hermosa, pero estamos en un barrio que se ha convertido en una villa, con todas sus costumbres, sus animales rompiendo la basura, ellos llevando residuos a la vera de la laguna Setúbal, donde está la playa Los Alisos, las quemas de pastizales, la música a todo volumen (nos retumban las paredes), las palabrotas y groserías entre ellos cuando circulan por nuestras calles, provocaciones e insultos a los vecinos del barrio, entradas a los jardines, sus chicos tirando cascotes a las casas, y a eso sumado lo más terrible: la droga, la delincuencia, las balas perdidas... Ellos venden los lotes allí usurpados con sus ranchos, hasta lo publican en páginas de Facebook, a $ 30.000. La mayoría cobró el IFE y se compraron ladrillos y cemento para hacer su vivienda de material... Un barrio que era nuestro orgullo, hoy en desgracia por los asentamientos, que anteriores gobiernos permitieron que se instalaran, desoyendo nuestros reclamos. Ahora le pedimos al intendente Emilio Jatón y a fiscales que tomen intervención, y mediante reuniones y propuestas, entre todos les busquemos una salida a esto. Gracias por el espacio”.

Volver a los valores republicanos

LIDIA MONTAGNINI

“El primero en repudiar la cobarde agresión a los periodistas de C5N y TN fue Ricardo Alfonsín. Digno hijo de ese gran demócrata que fue Raúl Alfonsín. Resulta imposible entender cómo puede haber radicales en una línea política, cuyo dirigente organizó el mayor espionaje a jueces, funcionarios, empresarios y periodistas, que registra la historia argentina. Alguien dijo: van a tener miedo y no dijo más que la verdad, porque si vuelve Macri al poder ese espionaje lo va a extender a los ciudadanos comunes, hasta donde pueda, como hacen todos los dictadores. Somos muchos los que pensamos que la UCR debe reorganizarse con dirigentes del partido, con los principios de los grandes políticos que los precedieron y no seguir siendo el vagón de cola de cualquier aventurero político, surgido sabe Dios de qué rincón oscuro de la sociedad. Si no llega al poder, que sea la primera fuerza política opositora, con principios republicanos y democráticos. A los que están equivocados, por favor, ante los hechos de los que hablé y son de dominio público, ¡por favor: reflexionen! Gracias por el espacio”.



Los ideales de 1816

UN LECTOR

“El 9 de Julio de 1816 no existe si no es en referencia a 1810 y viceversa. Se necesitaba declarar enfáticamente que no se quería ser colonia ni tener interferencias políticas ni institucionales de agentes externos, que hoy seguimos soportando. Como reconoce Felipe Pigna, la historia institucional argentina no ha podido crear la utopía de nación que pergeñaron aquellos 14 representantes federales del Congreso de los Pueblos Libres, como se lo llamó. Recordemos que el Congreso de Tucumán se concretó normativamente, a través del Reglamento de 1811, del Estatuto Provisional de 1815 y del Estatuto del Poder Ejecutivo de 1813. No se hizo en Buenos Aires porque entonces, como ahora, Buenos Aires pensaba en sus intereses portuarios no en valores políticos. 1816 es también el comienzo de una nación frustrada y de las utopías frustradas; 1816 pretendía hacer realidad estrofas del inspirado Himno Nacional. Se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, que aún ni siquiera somos. Las guerras intestinas de Rosas, las ideas que hundieron a esa otra idea del federalismo; la utopía de la Generación del ’80, único proyecto federal argentino, que fue la consecuencia del puerto riquísimo en Buenos Aires y el interior pobrísimo, la nación real; la utopía del país crisol de razas de 1910 a 1930, que murió con el golpe de Uriburu, y el comienzo del ciclo de los golpes militares; aun la utopía de la doctrina social de la Iglesia y el nacionalismo autosuficiente se perdió en 80 años de golpes militares y gobiernos corruptos y arcaicos en su modelaje. ¿Queda algo después de la infectadura? Sí, empezar de nuevo; porque las utopías son como el horizonte: caminamos dos pasos y aquél se aleja 10. ¿Y entonces, para qué sirven? Para eso: para seguir caminando esperanzados”.