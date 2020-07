https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El periodista confirmó que tanto él como María Eugenia Vidal se recuperaron del Covid-19, y aseguró que ya se hicieron los análisis para donar plasma

Donará plasma Enrique Sacco recibió el alta médica por coronavirus

Enrique Sacco habló de su salud y confirmó que tanto él como su madre y María Eugenia Vidal se encuentran de alta tras haberse recuperado del Covid-19. Además, se refirió a la repercusión que tuvo la situación en su ámbito laboral y familiar.

VOLVIMOS A SER 4❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/L1q3Y1cDvC — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 12, 2020

Quique Sacco confirmó que él, su madre -quien tiene 88 años y estuvo varios días internada por precaución- y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires están recuperados, y que se hicieron los análisis para poder donar plasma y así ayudar a los pacientes contagiados que lo necesitan.

"Los tres estamos felizmente bien, de alta y viendo la posibilidad de donar plasma. Ya hoy es una anécdota, Hubo angustia pero ya paso", aseguró el periodista. "Podemos contar el final de la historia con felicidad", agregó.

Consultado sobre el supuesto conflicto que se generó en Radio Rivadavia con sus compañeros, quienes se habrían enterado cuando él lo anunció en vivo en un programa de la emisora, contó: "Yo ni bien me enteré del positivo de Maria Eugenia me comuniqué con la radio y con mi equipo. Todos se hicieron el hisopado y dieron todos negativo. Y se tomaron todas las medidas de cuidado necesario. Se dijo que fui irresponsable pero dejo en claro que cuando me enteré deje de ir a la radio".

En su afán de concientizar, Sacco señaló: "El positivo de hoy es el que genera la parte inmune de mañana. Por cada persona que dona plasma, hay cuatro que pueden recuperarse. Hay un miedo lógico, pero hay que tener calma. El positivo que se recupera ayuda mucho al equilibrio inmunológico de la sociedad".

Caso Débora

El periodista también habló de la situación judicial del caso Débora Pérez Volpin. "Estamos muy conformes por como actuó la Justicia. La Cámara determinó lo que corresponde. Hay un procesamiento que fue ratificado para que continúe la investigación. Y aquellos que fueron sobreseídos, fue revocado el sobreseimiento porque la cámara entendió, como nosotros, que hay acciones y manejos que deben ser investigados, y hemos apelado la absolución de la anestesista", explicó.

"El trabajo de Diego Pirota y el Estudio Richarte en el caso de Débora fue impecable y continuamos la investigación", señaló, y aseguró: "El caso de Débora tiene que quedar como ejemplo para que esto no vuelva a pasar nunca mas".

Por su parte, María Eugenia Vidal confirmó a través de su cuenta de Twitter, que ya tiene el alta médica. Junto a una imagen de la mesa de su casa, escribió: "Volvimos a ser cuatro. Hoy finalmente con el alta llegaron mis hijos a casa", indicó.

"Y un inmenso gracias al Dr. Javier Pollan, la Dra. Victoria Ceretti, el Dr. Jorge San Juan, a @fernanquirosba y al Dr. Alberto Crescenti y todo el equipo del SAME por acompañarme, cuidarme y darme tranquilidad hasta que llegó el alta, añadió en Instagram.