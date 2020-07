El juez federal Canicoba Corral anunció que se jubilará a final de mes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la edad máxima jubilatoria, con cuatro causas abiertas en su contra y sin certezas sobre la posibilidad de que se enviara al Senado un pedido para su continuidad, el juez federal de Comodoro Py Rodolfo Canicoba Corral avisó que se jubilará a fines de julio.

A punto de cumplir 75 años y sin certezas de que el oficialismo enviara al Senado su pliego para renovarlo en su cargo, el juez Rodolfo Canicoba Corral, un histórico de Comodoro Py, presentó al Ministerio de Justicia su renuncia, confirmaron fuentes del Gobierno, según informó Infobae. “Es lo que corresponde. Cumplo los 75 y lo manda el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional”, indicó el magistrado.

Justamente este lunes el juez había puesto fecha a las indagatorias contra dos funcionarios claves de la gestión anterior acusados de haber favorecido a empresas del ex presidente Mauricio Macri en la causa de los peajes. Cito al ex responsable de Vialidad Javier Iguacel y al ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías para el 16 y 17 de julio para escucharlos como sospechosos.

Por su parte, también llamó a indagatoria a los ex ministros de Economía, Nicolás Dujovne, y de Transporte Guillermo Dietrich, pero aún no está definido cuándo serán interrogados.

La renuncia se habría presentado el miércoles pasado, 8 de julio, con fecha del 29 de julio próximo, día en que el juez cumple 75 años.

Sin embargo, Canicoba Corral estará hasta fin de mes a cargo del juzgado federal 6 y también del juzgado 12 en el que es subrogante-en reemplazo de Sergio Torres-. En el juzgado federal 6 está radicada la causa por el atentado contra la AMIA, del que el próximo sábado se cumplirán 26 años.

El juez había sido denunciado por su presunto enriquecimiento patrimonial y su vinculación con inmuebles millonarios, viajes en aviones particulares de empresarios, la supuesta recepción de sobresueldos de la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE) y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el presunto pedido de una coima a Omar “Caballo” Suárez, para otorgarle la prisión domiciliaria. En ese último expediente, el magistrado había dispuesto el procesamiento y detención del ex titular del sindicato portuario, quien luego lo denunció en el Consejo de la Magistratura.

Canicoba Corral estaba en su cargo desde hace más de 27 años. Había asumido durante la Presidencia de Carlos Menem en uno de los poderosos juzgados federales de Comodoro Py y durante su dilatada trayectoria intervino en causas de alto impacto político.

De hecho, cuando comenzó 2020 había tres jueces federales que permanecían en sus cargos desde el menemismo. En febrero falleció Claudio Bonadio y con la renuncia de Canicoba Corral solo queda al frente de su juzgado María Servini, quien este año cumple 30 años como jueza federal y, aunque superó los 75 años, consiguió un fallo que le permitió continuar en su cargo.