Negri pidió a Fernández "evitar el default político"

El dirigente radical planteó el respeto a la división de poderes y “dejar los agravios de lado”. Y advirtió que las fotos son para “después” de los acuerdos, y no antes.

Juntos por el Cambio amagó no “conectarse” con la convocatoria. El presidente aceptó dividir los contactos con opositores, y eligió estar acompañado por Massa y Kirchner. Crédito: Gentileza

El presidente Alberto Fernández, escoltado por Máximo Kirchner y Sergio Massa, encabezó una videoconferencia a “agenda abierta” con diputados y senadores oficialistas y de Juntos por el Cambio, en medio de la tensión entre el oficialismo y la oposición. La reunión comenzó pasadas las 18:00 y solo participaron dirigentes del PRO y la UCR, ya que la Coalición Cívica (CC) decidió no asistir.

En ese marco, el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radica (UCR) agradeció “la oportunidad de poder expresar” las “propuestas” de su espacio para “enfrentar la difícil y urgente agenda de la post pandemia.

Participaron del encuentro virtual en representación del Senado los opositores Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Martín Lousteau y Laura Machado, además de los oficialistas José Mayans, Claudia Ledesma Abdala, Anabel Fernández Sagasti y Maurice Closs.

También forman parte de la conversación los diputados nacionales Alvaro González, Mario Negri, Alfredo Cornejo y Cristian Ritondo. En tanto, la Coalición Cívica no estuvo representada por el el presidente del bloque de diputados del espacio, Maximiliano Ferraro, decidió no participar de la reunión virtual.

Al término de la telereunión, Negri pidió “dejar la tensión permanente y evitar el default político”. Así lo indicaron a NA fuentes cercanas al diputado radical, que precisaron que Negri fue el último de los cinco legisladores de Juntos por el Cambio que hizo uso de la palabra.

Enemigos imaginarios

Patricia Bullrich, afirmó que de su parte “no existe ni existió nunca el odio” hacia el presidente Alberto Fernández “ni hacia su espacio político”, y le pidió al jefe de Estado “admitir su error” por la referencia a los “odiadores seriales”.“Elegir otro camino y otro modo para llegar al objetivo de tener una Patria libre, grande y de trabajo, no me convierte a mí ni a quienes represento en una odiadora serial. Entiendo que el espacio que usted representa ha construido enemigos imaginarios a lo largo de sus tres gobiernos anteriores; creo que en este cuarto período usted tiene la posibilidad histórica de no cometer los mismos errores, recreando falsos dilemas abstractos que profundizan una hegemonía absurda que sólo termina dañando a la sociedad toda”, manifestó Bullrich.

“Es imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes. Eso va a dar más robustez a la democracia. Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político”, enfatizó Negri durante la reunión virtual.

En ese marco, el diputado nacional explicó: “No venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar. Las fotos son para luego de los acuerdos, no para antes".

“El consenso hay que construirlo, por ello hay que dejar los agravios de lado. Tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes”, manifestó en un comunicado. Por último, el diputado radical también reclamó por “fondos para las provincias y municipios, que han sufrido grandes mermas este año”.

Fernández mantuvo una segunda reunión con opositores, en este caso con los diputados opositores Eduardo Bucca, José Luis Ramón y Nicolás del Caño, entre otros. También participan los senadores nacional Alberto Weretilneck, Magdalena Solari y Juan Carlos Romero, entre otros.