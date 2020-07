Estados Unidos apuesta a "ver mejor el fútbol"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Los aficionados tienen hoy una oportunidad única de ver el fútbol cada vez mejor en tiempos de Covid-19”, asegura el director de comunicación del certamen norteamericano, el argentino Gabriel Gabor.

La Mayor League Soccer (MLS), que regresó a la actividad oficial hace días en el marco de una pandemia que sigue acechando a todo el planeta, apuesta a “ver mejor” el fútbol de los Estados Unidos, en tiempos de coronavirus. “Los aficionados tienen hoy una oportunidad única de ver el fútbol cada vez mejor en tiempos de Covid-19”, sostuvo Gabriel Gabor, director de comunicación de la organización.

“La pandemia nos dio la chance de hacer un experimento con la televisación de la Liga, con más de 20 cámaras por transmisión, cámaras en realidad virtual, drones que sobrevuelan más bajo de lo normal, al no haber tribunas alrededor de la cancha”, explicó. Bajo el ambicioso eslogan publicitario “MLS is Back” (MLS está de regreso), el máximo torneo de fútbol norteamericano retornó a competencia el pasado miércoles 8 (después de más de tres meses de interrupción), en una única sede en el complejo ESPN Wide World of Sports, de Orlando.

“Se instalaron micrófonos donde jamás se pusieron en el deporte. Hay algunos instalados dentro del campo de juego para escuchar el sonido ambiente del partido, es decir, los comentarios de los jugadores y del árbitro en vivo” agregó Gabor, en charla con Télam.

De la denominada “burbuja de Orlando” fueron desafectados en las últimas horas, los equipos de FC Dallas y Nashville SC por distintos casos de contagios en coronavirus. De esta manera quedaron 24 participantes en este certamen en el estado de Florida, que registra casi 250 mil contagios y más de 4 mil fallecidos por la enfermedad que acecha al mundo.

Gabor, argentino oriundo del porteño barrio de Caballito y con residencia en Miami hace diez años, reinvindicó el esfuerzo que significa retransmitir por TV los partidos, a más de 190 países, tanto en inglés como en español.

“Es importante entender que solamente en el área de comunicación tuvimos que tomar miles de decisiones sobre la marcha. Quizás algunas decisiones que tomábamos a la mañana, a la tarde teníamos que tirarlas para atrás”, indicó.

Más de 200 solicitudes de credenciales de medios de distintos países llegaron a las oficinas de la Liga, que reúne un formato mundialista con seis grupos de cuatro equipos cada uno. Las estrictas medidas sanitarias redujeron drásticamente el número de acreditaciones. Así, por ejemplo, apenas ocho medios escritos y un par de fotógrafos completan el set de medios ajenos a la “burbuja” que pueden ubicarse al borde de la cancha, con distanciamiento físico y tapabocas en forma obligatoria, durante toda su permanencia en el predio de ESPN.

“La mayoría de los medios se encuentran detrás de las redes que rodean a toda la cancha para evitar que los balones tengan contacto con cualquier persona externa al juego y a su vez puedan ser contaminados”, remarcó el responsable de los medios.

Gabor reveló que “los periodistas tuvieron que completar un formulario digital de salud y después de esa aprobación, se les permitió ingresar al complejo”, sostuvo.

“A medida que uno se acerca a la burbuja, uno se tiene que hacer más exámenes específicos para evitar un solo contagio más”, advirtió.

Gabor también contó una particularidad: el hecho de que se utilice un campo de juego para cada turno en cada jornada. “Es muy difícil darse cuenta que no es la misma cancha cuando uno mira el partido por televisión. Como los partidos se realizan a las 9 de la mañana y a la tarde-noche, no pueden ser utilizados los mismos campos de juego por el tiro de la cámara en contra del sol”, explicó.

“Hay uno (campo de juego) para la mañana a puro sol y los otros dos para el turno de la tarde, donde se alternan cada día y así darle el tiempo necesario para que se recupere el césped de la cancha”, agregó.

Por último, Gabor resaltó que esta etapa final del torneo de la MLS constituye “algo histórico y merece ser documentado. Es la primera vez en la historia del deporte en cualquier país del mundo que todos los equipos se reunieron en un solo lugar para jugar. Y quién sabe si alguna vez más ocurrirá”, concluyó.

En la MLS de Estados Unidos militan 35 futbolistas argentinos y dos directores técnicos: Guillermo Barros Schelotto (Los Ángeles Galaxy) y Matías Almeyda (San José Earthquakes)