Banco Nación, un club emblemático del amateurismo argentino, derrotó al Seleccionado de Inglaterra, con el incomparable Hugo Porta como baluarte.

En el estadio de Vélez Sarsfield A tres décadas de un triunfo inmortal

El 14 de julio de 1990, el rugby argentino concretó una de esas hazañas que quedan inmortalizadas a través de los tiempos. Pero aquella vez, no fue a través de un representativo nacional, sino por intermedio de un club: Banco Nación, que logró el honor de batir al Seleccionado de Inglaterra por 29 a 21, en el estadio José Amalfitani de Liniers.



La entidad porteña había adquirido el derecho de participar de la gira del Rose Team por nuestro país, por haber sido campeón de la Unión de Rugby de Buenos Aires en 1989, compartiendo el título con Alumni. Y por aquel entonces, era costumbre que el campeón de la poderosa URBA tuviese la oportunidad de formar parte de los tours extranjeros.



Como siempre, el gran Hugo Porta resultó clave para consumar la hazaña, en un momento muy especial de su eximia trayectoria deportiva. Es que estaba por cumplir 38 años y se había despedido de Los Pumas en 1987.



Banco Nación era un club modesto, alejado del perfil de las entidades más afamadas de la principal Unión de la Argentina, pero aferrado a un estilo de juego que hacía que “muchos vayan a verlo jugar”, aún sin tener relación directo con la entidad enclavada entonces a la vera de la Ruta Panamericana.



Además, del capitán, en el compacto equipo había jugadores que se lucieron en Los Pumas y en los Seleccionados de Buenos Aires, como el medio scrum Fabio Gómez y el multifuncional back, Fabián Turnes; además de un grupo de inequívocos cultores del buen juego.



En tanto, Inglaterra era liderada por Will Carling; acompañado por destacados internacionales como Brian Moore, Victor Ibogu, Mick Skinner, Richard Hill y Andy Robinson, entre otros. En ese tour, debutó el jovencísimo back Jason Leonard, quien posteriormente se transformaría en figura descollante del rugby británico.



En cuanto al resto de la tournée, en los test-matches con Los Pumas, se repartieron las victorias en el mismo escenario porteño; mientras que también fueron batidos por el Seleccionado de Cuyo y de la URBA.



Porta aportó 21 puntos, a través de cinco penales y dos drops; mientras que además sumaron: tries de Gómez y Gentile (el try valía 4 puntos en esa época).



En medio de la algarabía del plantel y sus allegados, rodeados por el reconocimiento de la buena cantidad de público presente, Hugo Porta habló con El Litoral y los demás medios de prensa que disfrutamos de esa jornada inolvidable, en el campo de juego, tal como se acostumbraba en aquellos tiempos.



* “Haberles ganado con el club fue una cosa increíble, porque tener esa posibilidad con la gente que convivís todo el año, con quienes te unen los mismos valores, fue un logro que está en mi carrera deportiva como el hito más importante. Lo más positivo que tuvo esta victoria, fue dejar el mensaje que no importa cuál sea tu origen, si vos estás convencido de algo, y los que están con vos están convencidos de lo mismo, se puede llegar a cualquier lado”.



Banco Nación alistó a: Gustavo Inganni, Osvaldo Cando y Alfredo Marrón; Enrique Gallo y Rodolfo Etchegoyen; Pablo Franchi, Pablo Di Nisio y Francisco Rubio; Fabio Gómez y Hugo Porta; Ricardo Zanero, Pablo Pérez, Guillermo Benedetto, Claudio Gentile y Pablo Soto.

Suplentes: Javier De Fasio, Gabriel Giber, Eduardo Leiva, Ramiro Ehrman, Marcelo Sosa y Martín Pedemonte.

Coaches: Roberto Fernández y José Gavito.

Severa crítica de Hansen



A través de declaraciones formuladas a medios neozelandeses, Steve Hansen, ex head coach de los All Blacks, criticó durante a World Rugby en relación de diferentes temas de actualidad.



* “World Rugby no dictará con quién tenemos que jugar, aparte que quizás sea con una nación de nivel dos. Arreglar tus propios partidos, resolvería quién está haciendo lo debido; porque si Inglaterra quisiera jugar con nosotros, jugarían. Lo hace ahora, cuando está fuera de los partidos designados por World Rugby”’, afirmó.



Más allá que la New Zealand Rugby Union necesita mucho dinero para mejorar el deterioro de sus finanzas, como consecuencia de la inacción generada por la pandemia de Covid-19, el afamado entrenador cuestiona el hecho de que porqué deberían sentirse obligados a apegarse a lo impuesto por World Rugby, cuando las Uniones que conforman el Seis Naciones tienen la última decisión.



Cuando le dijeron a Hansen que World Rugby podría tratar de buscar represalias si Nueva Zelanda no cumple con las pautas que podrían llegar a imponerse en un nuevo calendario internacional, fue contundente al responder: “Te lo diré de esta manera: ¿crees que a ellos les gustaría tener una Rugby World Cup sin los All Blacks? Simplemente no sucedería, porque no podían soportar lo que podría suceder. ¿Y por qué nos van a echar?, por tener una opinión diferente...?”.



Finalmente, dijo que World Rugby no puede seguir tirando más para un lado que para otro: “Debe haber un cambio. Ellos no deben permitir que los clubes franceses e ingleses dicten el futuro del juego en el mundo. Todos tienen ganas de que ocurra el cambio; por lo que lo correcto sería que usemos eso y hagamos lo mejor para el juego y los jugadores”, concluyó.

En Inglaterra



Finalmente, tras no arreglar la renovación de su contrato con Leicester Tigers, el back Manu Tuilagi confirmó su llegada a Sale Sharks, donde continuará su carrera profesional. El centro nacido en Samoa, que juega para el Seleccionado de Inglaterra, confirmó su llegada a los Sharks y firmó un contrato hasta fines de la temporada 2020/2021. Tuilagi, de 29 años, suma 43 caps con la camiseta del Rose Team, por lo que la noticia también es muy buena para el australiano Eddie Jones, quien de este modo podrá seguir contando con uno de los baluartes del plantel nacional británico.