Martes 14.07.2020 - Última actualización - 12:57

12:55

Lo confirmó en su programa de radio Andy Kusnetzoff dio positivo de coronavirus

El conductor de televisión y radio confirmó mediante una comunicación telefónica durante su programa Perros de la Calle que dio positivo de coronavirus.

“Yo estoy bien, pero el sábado en la misión solidaria llegué medio baqueteado. Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19” señaló el periodista.

Mediante las redes sociales, Kusnetzoff quiso llevar tranquilidad y afirmar que se se encuentra aislado y que su familia se encuentra bien.