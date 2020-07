https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El delantero sabalero dijo que se contactaron con él para ofrecerle la posibilidad de un documental o película de su vida. “Me da vergüenza”, dijo. Está haciendo la carrera de DT y quiere terminar en Atlético Tucumán.

A 8 meses de la final que jugó Colón "Pulga" Rodríguez: "Nunca más volví a ver la final en Paraguay"

Luis Miguel Rodríguez hizo declaraciones en Buenos Aires, en el programa “Planeta” de radio 94.7 y dijo que “más allá del dolor que nos causó perder la Sudamericana, volvería a jugarla igual. No cualquiera llega a una final y Colón lo hizo. El fútbol es así, siempre hay un ganador y un perdedor. Muchas veces me cruzo hinchas que me dicen que, más allá de la derrota, esa final fue lo mejor que les pasó en la vida. Personalmente, la sufrí muchísimo porque no sé si voy a poder volver a vivir una cosa así. Nunca más la volví a ver y no creo que lo vaya a hacer”.

Sobre el trabajo durante la cuarentena, el “Pulga” dijo que “hoy por hoy, cada uno es consciente del entrenamiento que está haciendo. Esto no pasa por entrenar antes o entrenar después. Cada club se va a adaptar como pueda”.



También reconoció que le ofrecieron hacer una película sobre su vida. “Me han contactado para hacer algún documental o serie sobre mi carrera y mi vida, pero me da mucha vergüenza. No se si lo haré en algún momento”, señaló.



“Valoro mucho las cosas que hago hoy. Pude salir del pueblo y lograr cosas con el fútbol. Cumplí el sueño. Ahora volví y comparto con mi familia y amigos. Además, estoy estudiando la carrera para técnico”, dijo el actual jugador sabalero, al que le queda un año de contrato.



“Futbolísticamente, Maradona es el jugador que más significó para la Selección Bandera de Argentina. Siempre digo que es la única persona que cuando deje de existir va a parar el mundo. No solo Argentina, el mundo entero”, señaló.



Respecto del final de su carrera, reiteró que “me gustaría retirarme en Atlético Tucumán, porque es donde empecé de chico y donde logré muchas cosas, pero todavía no lo concretamos. No tengo pensado dirigir a un equipo. Quiero estar cerca de los chicos. Tampoco sé cuándo me retiraré”, comentó.



Alarmas



Lo ocurrido con Braian Galván encendió las alarmas en Colón. Hay cinco contratos de jugadores surgidos de las inferiores que culminan en junio del año que viene, con el agravante que si no se renuevan en estos seis meses, a partir del 1 de enero estarán en condiciones de negociar con otro club, tal cual ocurrió con Galván y el Colorado Rapid (el domingo, Braian fue suplente).



Estos casos son los de Tomás Chancalay, Tomás Sandoval, Brian Farioli, Santiago Pierotti y el arquero Joaquín Hass. Si bien no hay muchas precisiones, se sabe que el contrato de Pierotti está muy complicado porque dicen en el club que las pretensiones del jugador son muy altas; con respecto a Farioli, también su contrato vence en junio del año que viene y si bien en su momento no hubo problemas para la firma, la realidad indica que el jugador tendría dos o tres ofrecimientos de clubes de la MLS (uno es el Colorado Rapid), por lo que en Colón se debería agilizar el tema de la renovación o extensión del vínculo.



Chancalay es un jugador al que Domínguez conoce muy bien, al igual que Sandoval. En este último caso, lamentablemente no ha tenido continuidad, no se le ha dado lugar y a priori parece un verdadero desperdicio que no tenga chances de poder “explotar”, ya sea en la misma institución o en otro club.



Como se dijo más arriba, lo ocurrido con Galván debe ser una voz de alerta para que no se repita con otros futbolistas y que el club continúe perdiendo patrimonio, más allá de que es un secreto a voces que Colón, por Galván, tiene previsto recurrir a la Fifa.



A la luz de los hechos, hay una normativa que beneficia en este caso al jugador y que emana del propio ente rector del fútbol mundial. Al margen de eso, es bueno que el jugador —mucho más aquéllos surgidos en el club— incorpore el sentido de pertenencia y el amor por la institución, a fin de que no se sucedan estos casos.



Galván dijo, en su despedida, que había antepuesto los intereses del club por los suyos personales. Por lo que se pudo saber —y nadie lo desmintió—, a Colón le arrimaron una oferta de 500.000 dólares y mantener el 10 por ciento de una futura transferencia, pero la dirigencia se negó. Conclusión: el jugador se fue y ahora se abre una etapa de conflicto que se resolverá en el terreno legal.

Licencia para el tesorero



Julián Garcilaso es el actual tesorero de Colón y solicitó hace unos días una licencia que se extenderá hasta el mes de noviembre, por razones personales.



De acuerdo a lo que pudo averiguar El Litoral, el cargo sería ocupado por Raúl Molinas, que ocupa la función de secretario coordinador en la actual comisión directiva.



Por otro lado, vale la pena reiterar que se aproxima el plazo que se le solicitó a Personas Jurídicas para que presente el reclamo que efectúa uno de los síndicos del club, Ricardo Luciani, sobre varios puntos que se solicita aclaración e información, algunos de ellos vinculados al aspecto económico.