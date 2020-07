https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Unos pocos renovaron el vínculo Los clubes del Federal A se desprenden de los futbolistas Cientos de futbolistas se quedaron sin trabajo después del 30 de junio. En Unión Sunchales, sólo tres jugadores renovaron contrato. En Sportivo Las Parejas, el otro club santafesino del Federal A, ocho deportistas mantuvieron su vínculo. Panorama laboral sombrío para los jugadores que no disputan la primera ni la segunda división de Argentina.

El fútbol de tercera división en Argentina sufrió los avatares de esta situación tan atípica que se vive en estos meses de aislamiento social. Sin competiciones y sin ingresos genuinos, los clubes del Federal A debieron afinar los números del plantel profesional. Es por eso que muy pocos jugadores profesionales renovaron sus contratos después del 30 de junio pasado. Las dos instituciones de la provincia en esa categoría, Unión Sunchales y Sportivo Las Parejas, tuvieron que reducir costos y así muchos futbolistas quedaron en libertad de acción.

El panorama en el club verde del departamento Castellanos no es el ideal. Sólo tres jugadores renovaron su vínculo con Unión: Franco Semino, Jonathan Paiz y Matías Rodríguez. El resto fue dejado libre. Todo se suspendió en marzo y no se retomó. El bicho verde marchaba décimo en la clasificación general entre 15 equipos. El último partido oficial fue el empate 1-1 como local ante Sportivo Belgrano (San Francisco) el 15 de marzo. La incertidumbre persiste con respecto a este segundo semestre. La AFA planea volver a las competencias en septiembre, pero el aumento de casos de Covid-19 hace peligrar esta medida.

Miguel Yuste, ex marcador central y capitán de Unión Sunchales, habló sobre la situación del primer equipo con El Litoral. “Es un panorama bastante complicado, con respecto a lo que se viene. La mayoría del plantel ha quedado desafectada. Ya hace mucho tiempo que estamos parados. Es una situación bastante compleja para analizar. Los tiempos se extendieron demasiado y eso hace que sea todo un poco más complicado”.

Yuste es uno de los tantos jugadores que quedó libre en esta segunda mitad del año. “En mi caso particular, mi contrato finalizó el 30 de junio y soy un jugador libre. Dentro de todo en Unión, lo llevábamos bastante bien porque cobrábamos, estaban haciendo un esfuerzo grande porque sino está jodida la mano”, dijo. El defensor, que nació y vive en Rafaela, ahora se dedica a hacer repartos en la empresa distribuidora de un amigo también futbolista. “Está la situación sumamente complicada, inclusive para conseguir trabajo. Siempre con la esperanza de volver o de que salga un buen laburo”, afirmó el deportista.

El salario mínimo por ley en el Federal A es de 23.000 pesos. Una cifra poco elevada. Algo que se contradice con la idea de que todos los futbolistas ganan grandes montos. “Somos laburadores comunes como cualquiera. Vivimos día a día, mes a mes. Te sacan de un día para el otro el sueldo y se te complica. Muchos pagamos alquileres. Tengo compañeros que trabajan en obras de albañiles, algunos cortan el pelo, se la rebuscan porque se viene un panorama bastante complicado que no solamente afectó al fútbol”, expresó Miguel Yuste. El ex zaguero remarcó que el hecho de que no haya descensos en tercera será otra complicación para los profesionales. “Esto nos complicó el panorama y que no va a haber descensos aún más porque la mayoría de los clubes seguramente va a querer jugar con chicos. Más que nada el primer torneo entrante. Si nos sacan los descensos, a varios jugadores les va a costar conseguir club y conseguir un buen sueldo. Uno se va a tener que adaptar a lo que ellos te ofrezcan”, dijo Yuste.

“Esperemos arrancar lo antes posible”

En Sportivo Las Parejas, el panorama es similar. Sólo ocho jugadores renovaron sus contratos. Uno de ellos es Lucas Abascia, defensor central, que aseguró: “Después del 30 de junio cuando nos mandaron a cada uno a su casa teníamos mucha incertidumbre y no sabíamos bien qué iba a pasar. A algunos jugadores que quedaron libres les dijeron que no los iban a tener en cuenta. Ahora si tenían contrato, la AFA los ayudaba (con un subsidio)”. “A los jugadores del ascenso que vivimos el día a día, que no tenemos un sueldo muy importante se nos hizo difícil. Más ahora en estos momentos, tengo compañeros que tienen familia y se les hace difícil. Tuvieron que salir a hacer changas, a meter negocios por donde pudieron. Está muy difícil la situación”, dijo Abascia.

La segunda parte del año sigue sin definirse. “No sabemos nada. Es el día a día. Habíamos escuchado que hasta que el país entero no esté en fase 4 no íbamos a arrancar. Como acá en Santa Fe no tenemos tantos contagiados esperemos arrancar lo antes posible”, afirmó el zaguero.

En Central Córdoba, club que disputa la Primera C con instituciones del AMBA, todos los futbolistas que cobraban sueldo hasta mitad de año fueron dejados libres, según consigna una nota del 2 de julio en el diario La Capital. Los jugadores arrancaron con otras actividades laborales totalmente ajenas al fútbol profesional.