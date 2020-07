https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Copa Libertadores Conmebol aceptó correr dos días el debut de los clubes argentinos El presidente de Racing Club, Víctor Blanco confirmó que la Conmebol aceptó correr dos días la fecha estipulada para la reanudación de la Copa Libertadores, desde el martes 15 hasta el jueves 17 de septiembre, solamente para los representantes argentinos.

Víctor Blanco comentó que su institución participó del reclamo conjunto en ese sentido que, a través de una nota dirigida a la AFA con traslado al máximo organismo sudamericano, realizaron Boca, River, Defensa y Justicia y Tigre.

El pedido en cuestión tiene como argumento sustentable la necesidad de que los equipos argentinos deben tener unos dos meses de entrenamientos antes de volver a competir, y por eso el pedido fue que la Conmebol les permitiera a estos cinco equipos empezar a jugar una semana más tarde que el resto, algo que no fue aceptado por la Confederación Sudamericana que preside el paraguayo Alejandro Domínguez, que apenas permitió que lo hagan 48 horas más tarde del plazo original.

“Racing, como los otros cuatro clubes argentinos que juegan Libertadores. le pidió a la AFA que le solicite a Conmebol el retraso del inicio de la Copa por una semana o 10 días, pero solamente logramos que lo hiciera del 15 al 17 de septiembre”, ratificó a DirecTV el presidente “académico”. “Pero también pensamos que los equipos que participamos de la Libertadores deberíamos empezar a entrenar 10 días antes que el resto de los argentinos, para no tener tanta desventaja con los otros de Sudamérica que competirán con nosotros”, advirtió.

Y al referirse al Ministro de Salud, reconocido hincha de Racing, remarcó que “Ginés (González García) es un amigo y pondrá lo mejor de él para facilitar la vuelta a los entrenamientos. Por eso quedamos en hablar el próximo viernes 17, para definir la vuelta de las prácticas”. “Lo que sí está claro es que nosotros queremos jugar en nuestro estadio los partidos de la Copa Libertadores”, remarcó respecto del primer partido del retorno (tercero de la fase de grupos) frente a Nacional, de Montevideo, el otro puntero de la Zona F con seis unidades (ambos vencieron al venezolano Estudiantes de Mérida y el peruano Alianza Lima).

La vuelta a las prácticas es justamente un tema de debate por estos días con las autoridades sanitarias y distintos estamentos gubernamentales, algo a lo que se refirió el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, en Canal 13. “Es más probable que vuelvan los entrenamientos en agosto que el 20 de este mes. Es posible que entrando el mes próximo uno puedo pensar en esto, siempre y cuando los números sanitarios continúan de esta manera en términos de la Ciudad, que están estabilizados entre 900 y 1.000 casos diarios”, advirtió el funcionario porteño. “La AFA preparó un protocolo, pero nosotros en la Ciudad también estamos trabajando con clubes de barrio y deportivos. Va a depender mucho de la asociación y también de lo que pase sanitariamente. Siento que en el transcurrir de agosto podría empezar a funcionar el protocolo”, agregó el segundo de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

Si esto fuera así, estos cinco equipos que compiten en la Libertadores 2020 no tendrían problemas en adelantar las prácticas si así se lo permitieran en la provincia de Buenos Aires, ya que Boca y River entrenan en sus respectivos complejos ubicados en Ezeiza, mientras que Racing lo hace en el predio lindero a su estadio en Avellaneda, Defensa y Justicia en el propio de la localidad de Bosques y Tigre entrena eventualmente en el Hindú Club, de Don Torcuato.

CSKA Moscú desiste de incorporar a Gaich

El futuro del delantero de San Lorenzo, Adolfo Gaich, continúa siendo una incógnita, luego de que CSKA Moscú desistiera de continuar las negociaciones que había iniciado la semana pasada y que se habían estancado por un tema de comisiones. Según lo apuntado a Télam por allegados a la entidad de Boedo, desde Rusia “informaron que se venció el plazo para negociar y que daban por caída la operación”.

El ítem conflictivo estalló el viernes pasado, cuando la representación del atacante cordobés, de 21 años, reclamó a la institución rusa percibir “una comisión por la transferencia” agregó la fuente. En principio, CSKA Moscú y San Lorenzo habían acordado la venta del delantero del “Ciclón”, en un monto cercano a los 8,5 millones de euros por el 80 por ciento de la ficha. Sin embargo, la oficina administrativa que maneja los intereses del jugador interpeló a la institución de Moscú para cobrar una comisión y allí la transferencia se empantanó.

Ahora, San Lorenzo aguardará que se reflote aquel sondeo que Brujas de Bélgica había hecho por Gaich, en febrero pasado, en una versión que indicaba una propuesta por casi 14 millones de euros por el 100 por ciento del pase.

Lucas Ocampos y su sueño de regresar a River

El mediocampista de Sevilla de España Lucas Ocampos expresó su deseo de regresar a River para terminar su carrera, aunque resaltó que “falta un montón y pueden pasar muchas cosas”.

“Sueño con terminar mi carrera en River, la idea es esa y el sueño no me lo saca nadie, pero sé que falta un montón y pueden pasar muchas cosas”, manifestó Ocampos en una entrevista con el diario Olé. Y añadió: “Yo me acuerdo cuando subí a Primera, tenía 17 años y había compañeros míos que eran campeones del mundo, con 35. Un montón de esas cosas me llevaron a crecer rápido”.

Además, el jugador que se encuentra en un gran nivel en el elenco sevillano, recordó cómo vivió la final de la Copa Libertadores 2018, en la que el “Millonario” le ganó a Boca, junto a su novia hincha del “Xeneize”. “Los últimos partidos los pudimos mirar juntos, pero antes los teníamos que ver separados porque era una guerra. Y la experiencia del Santiago Bernabéu fue muy linda, la disfruté un montón. Porque ganamos y también por estar en las tribunas en una final así”, dijo.

Por último, rememoró el ascenso con River en 2012: “Ese año sufrimos un montón, pero sirvió para todo lo que está pasando ahora. Desde que ascendimos, River volvió a reencontrarse, todas las personas cambiaron la mentalidad. Gracias a Dios, estamos ganando títulos como locos”.