Invitan a teletrabajadores de todo el mundo a instalarse durante un año en Barbados

Playas de arena blanca, aguas cristalinas y suelo coralino. Así es la isla de Barbados , la patria del ron, que busca convertirse en paradisíaco refugio para los miles de trabajadores de todo el mundo que se han visto expulsados de sus oficinas y enviados a teletrabajar a causa del coronavirus.

El Gobierno de esta nación caribeña, que ha visto caer en picado la llegada de turistas tras la quiebra de Thomas Cook y la crisis del coronavirus, ha decidido crear un “sello de bienvenida” que permitirá a cualquier trabajador del mundo instalarse durante 12 meses en la isla y disfrutar de su infraestructura turística mientras trabaja. Los visitantes se instalarán en “villas, complejos turísticos, habitaciones de hotel y casas de alquiler” y dispondrán de espacios de trabajo

Prime minister @miaamormottley has proposed the 'Barbados Welcome Stamp' scheme which would give visitors the option to work remotely in the country for a year at a time.



