Martes 14.07.2020 - Última actualización - 19:34

19:30

El gobernador de Catamarca advirtió que esto “recién está comenzando” Jalil: "Vamos a tener que aprender a convivir responsablemente con el virus"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se refirió este martes a la pandemia de coronavirus y aseguró que habrá que "aprender a convivir responsablemente con el virus” en tanto que advirtió que esto “recién está comenzando”.





“Vamos a tener que empezar a convivir responsablemente con este virus. Es la primera vez en la historia que tenemos esta situación que provoca un aumento de desempleo en todo el país”, dijo el mandatario en diálogo con radio Valle Viejo.



“En mi opinión esto recién está comenzando, si no se consigue una vacuna rápidamente vamos a tener que ir a un mundo más solidario. Lo que se puede observar en el mundo es una incertidumbre muy grande. Nosotros tenemos las finanzas ordenadas pero no sabemos qué va a pasar con la economía, por eso creo que hay que ser solidario”, afirmó.



En relación al Sistema de Salud de la Provincia, Jalil aseguró que se encuentra “muy bien y que está mejor equipado que antes gracias a los aportes del gobierno Nacional”.



No obstante indicó que “es muy grave la situación y hay un porcentaje chico de la sociedad que no tiene conciencia de qué tan grave es esta enfermedad. Hubo un gran esfuerzo de los ciudadanos catamarqueños, pero la gente se cansa de los controles”, aseguró.



Y puntualizó: “Hay que dar el siguiente paso que es ser responsables, que la responsabilidad la tengan los ciudadanos, las empresas. Que si las empresas tiene casos positivos de Covid-19 avisen para coordinar las tareas”.



A su vez, indicó que “a la gente no hay que engañarla, no hay una primera ola o un rebrote del virus. Esta es una enfermedad que vino para quedarse, no se va a poder erradicar hasta que tengamos una vacuna”, expresó.



Finalmente, Jalil adelantó que mañana el Comité de Emergencia de Catamarca evaluará si la provincia avanzara de fase.



“Mañana vamos a tomar una decisión con la gente del COE y vamos a ir paulatinamente retornando a la actividad si la situación epidemiológica lo permite”, concluyó.





Con información de Télam