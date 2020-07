Un laboratorio estadounidense anunció que su vacuna produjo anticuerpos que neutralizaron el coronavirus

La compañía de biotecnología estadounidense Moderna anunció este martes que su vacuna contra el Covid-19 produjo anticuerpos que neutralizaron el virus en los pacientes involucrados en la investigación.

De esa manera, la vacuna entrará en la fase final de pruebas en humanos el 27 de julio, convirtiéndose en el primer laboratorio en hacerlo.

El ensayo se hará con 30.000 participantes en Estados Unidos, la mitad de los cuales recibirán la vacuna en dosis de 100 microgramos mientras a la otra mitad se le administra un placebo.

En un comunicado de prensa explicaron que "los resultados de los participantes en las cohortes de dosis iniciales que recibieron la vacuna y fueron evaluados en puntos de tiempo predeterminados reafirman la evaluación positiva de datos provisionales y muestran que el ARNm-1273 indujo respuestas inmunes rápidas y fuertes contra el SARS-CoV-2".

