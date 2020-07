https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El video se viralizó rápidamente, llegando a las autoridades del ministerio de Seguridad provincial.

Fueron separados de sus cargos Video: cinco policías tucumanos golpearon a un abogado

Cinco policías tucumanos fueron separados de sus funciones y puestos a disposición de la Justicia, luego de la denuncia realizada por un abogado, quien aseguró que fue golpeado, esposado y alojado en el calabozo de una comisaría, a la que asistió para ampliar una denuncia que había realizado.

"Apenas nos enteramos de esta gravísima denuncia y tuvimos acceso al video filmado por la víctima, se decidió pasar a disponibilidad a los efectivos señalados y se los puso a disposición de la Justicia”, señaló el subsecretario de Seguridad de la provincia de Tucumán José Ardiles.

La agresión se difundió a través de las redes sociales ya que el agredido, Enrique Courtade, logró filmar con su teléfono celular cuando era golpeado y el video se viralizó rápidamente, llegando a las autoridades del ministerio de Seguridad provincial. "Fui a la comisaría a hacer una denuncia pero no me la querían tomar y entonces me llevaron a la oficina del comisario, quien comenzó a golpearme como se observa en el video", declaró posteriormente a los medios locales el abogado.

Según Courtades, grabó el momento de la agresión porque "quería tener garantías" y explicó que luego fue atacado por otros cuatro policías y a raíz de los golpes recibidos le “sacaron un diente". "Luego me llevaron esposado a un calabozo, me pusieron la rodilla en la nuca y me apretaron el cuello con una bufanda, pese a que les pedí que no me golpearan porque soy asmático", agregó.

El agredido sostuvo que lo “estuvieron torturando durante casi una hora y por un momento” pensó que iban a matarlo, hasta que un funcionario judicial lo “rescató” ya que “una mujer” lo “reconoció y llamó por teléfono”. Tras el hecho, desde la seccional elevaron las actuaciones a la fiscalía poniendo al comisario Arnaldo Villafañe como víctima de la situación, mientras que el abogado dijo que los policías le borraron el video, pero fue a un técnico y logró recuperarlo.

Ardiles repudió lo sucedido y sostuvo que el ministro Claudio Maley y el jefe de Policía, Manuel Bernachi, "no toleran ni tolerarán ningún tipo de acto inmoral, abuso de la fuerza ni conductas reñidas con la defensa y garantía de los derechos humanos por parte de miembros de la fuerza“. Este incidente protagonizado por personal de la Policía tucumana se produce luego de los crímenes de Luis Espinoza y Walter Nadal, en los que estuvieron involucrados efectivos de la fuerza.

