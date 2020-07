https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 4:29

4:28

Para que el “Apache” firme sin reparos, la secretaría de fútbol de Boca debió transcribir en el texto todo lo que el ídolo xeneize acordó de palabra con Juan Román Riquelme la semana pasada. El vínculo será por un año con una cláusula para extenderlo seis meses.

Lo firmaría esta semana Tevez ya tiene el contrato, sólo falta el gancho Para que el “Apache” firme sin reparos, la secretaría de fútbol de Boca debió transcribir en el texto todo lo que el ídolo xeneize acordó de palabra con Juan Román Riquelme la semana pasada. El vínculo será por un año con una cláusula para extenderlo seis meses.

Carlos Tevez recibió este martes la copia de su contrato por parte de la secretaría de fútbol de Boca y se estima que, si figura todo lo que acordó de palabra con Juan Román Riquelme la semana pasada, firmará su renovación vía digital en los próximos días. El ídolo xeneize llegó a un acuerdo por un vínculo de un año con una cláusula de extensión por seis meses, y otra en la que figura que si a los seis meses Boca deja de participar en la Copa Libertadores, el jugador podría rescindirlo.

El delantero se entrena en forma individual en un campo de su propiedad, en la localidad bonaerense de Maipú, a 300 kms. de la ciudad de Buenos Aires, a la espera de terminar de arreglar toda la cuestión contractual para ponerse a las órdenes del entrenador Miguel Ángel Russo.

De esta manera comienza a cerrarse una historia que tuvo varios capítulos, con un fuerte cruce mediático con los ex jugadores Jorge Bermúdez y Raúl Cascini, integrantes del departamento de fútbol boquense, y que tuvo final feliz con la llamada de Riquelme a “Carlitos” para destrabar la situación.

Carlos Tevez, de 36 años, logró 10 títulos con Boca, entre ellos una Copa Libertadores y una Intercontinental, y fue el autor del gol contra Gimnasia en la última fecha del torneo que concluyó el 7 de marzo pasado, con el que Boca obtuvo la última Superliga.

Ahora a la dirigencia de Boca le queda por cerrar la continuidad de Mauro Zárate y Franco Soldano, a quienes también se les venció el contrato el 30 de junio. El ex Vélez ya respondió a la oferta de Boca y falta ahora saber si la secretaría de fútbol acepta que pueda tener una cláusula de salida a los seis meses y una leve mejora en lo ofrecido en la parte económica. Mientras que Franco Soldano, a través de su representante, sigue tratando de arreglar con el Olympiacos de Grecia para rebajar el monto de un nuevo préstamo por un año y medio.

Rojitas a la Mutual

Ángel Clemente Rojas, ídolo histórico de Boca, dijo que Juan Román Riquelme, en su cargo de vicepresidente segundo, le pidió días atrás que se haga cargo de la Mutual de ex jugadores xeneizes en la nueva etapa del club. “Hace algunos días me llamo Román (Riquelme) a mi casa. Charlamos de fútbol como siempre y quiere que me haga cargo de la Mutual de ex jugadores de Boca”, señaló Rojitas, en el programa partidario “Boca Late”, por FM Late 93.1.

Rojitas y Riquelme mantienen una muy buena relación desde hace años, que se profundizó en los últimos tiempos, desde que Román es dirigente y vieron varios partidos juntos en uno de los palcos de la Bombonera. “Siempre le digo a Román que él fue el más grande de la historia de Boca”, expresó el delantero que brillara con la camiseta azul y oro en la década del ’60.

El encargado de la Mutual durante la presidencia de Daniel Angelici era Jorge Bittar, ex dirigente que falleció el fin de semana pasado a los 75 años, al sufrir un infarto cardiovascular. Rojitas, Carlos Tevez y Román, ese es mi podio de ídolos de Boca. Me juego la vida que estoy en el podio. No tengo que decirlo, pero así lo siento”, agregó “Angelito”, mimado como pocos por la hinchada de Boca en su historia.

“¿Que le podés decir a Carlitos o a Riquelme, como jugadores? Nada. Porque son grandes. No sé por qué paso todo esto”, comentó el ex futbolista sobre las diferencias que hubo días atrás por la renovación del contrato de Carlos Tevez. “Fueron muchos años en Boca, soy un agradecido a Boca y a sus hinchas. Desde los 13 años que estoy ligado al club. ¿Quién se puede olvidar de eso? Nadie. No te lo olvidas más en la vida”, sostuvo Rojitas, quien debutó en Boca el 19 de mayo de 1963, con 18 años, y jugó en la Primera División xeneize hasta fines de 1971.

Ángel Clemente Rojas, de 75 años, fue cinco veces campeón con Boca: 1964, 1965; Copa Argentina de 1969; y en el Torneo Nacional de 1969 y 1970. Es uno los máximos ídolos de la historia boquense y su estatua está ubicada en el hall central de La Bombonera