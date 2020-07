"Lancha" no duda: "Mi objetivo es estar en Tokio"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 15.07.2020

4:36

El santafesino, reciente incorporación del VL Pesaro, de la Primera División de Italia, también dijo: “Me gustan los desafíos y todavía me siento competitivo”.

El escolta argentino Carlos Delfino, campeón en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, dijo este martes que su objetivo es “estar en Tokio 2021”, postergado por la pandemia del nuevo coronavirus, en la presentación de su llegada a VL Pesaro, de la Primera División de Italia. “Mi objetivo es estar en Tokio. Ya he hablado con el entrenador Jasmin Repesa sobre el proyecto que tenemos que afrontar y espero estar a la altura, soy muy optimista y estoy muy orgulloso de haber tomado esta decisión”, señaló Delfino.

“No puedo esperar para ir al gimnasio a entrenar. Me gustan los desafíos y todavía me siento competitivo”, aseguró el basquetbolista santafesino en un video y un texto que publicó la página de su nuevo club. El ex Detroit Pistons, Houston Rockets y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias de la NBA, estuvo inactivo los últimos meses ya que no fichó para ningún equipo luego del ascenso en Italia con Fortitudo Bologno en el 2019 pero “nunca” se le pasó por la cabeza el retiro.

Luego de su fugaz tránsito por Boca (2017) en la Liga Nacional (LNB), Delfino vistió la camiseta del Fiat Torino (2018-2019), entidad de la que se alejó luego de mantener una agria discusión con los propietarios.

El primer equipo italiano al que llegó el escolta resultó Viola Reggio Calabria, en donde permaneció dos años (2000-2002), tras jugar en Unión. “Ya me siento ciento por ciento jugador del VL Pesaro.

Para mí es un nuevo gran desafío, pero estoy muy feliz de estar aquí. Es un club histórico del campeonato italiano y en Pesaro hay una gran pasión por el básquetbol”, cerró Delfino en su presentación oficial.

Massarelli al exterior

Luciano Massarelli, escolta de Ferro Carril Oeste en la última edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), aseguró que continuará su carrera en el exterior, aun sin saber cuál será su destino. “Mi prioridad es irme a jugar afuera. Ya lo era antes de terminar la temporada. Quiero irme para dar un salto de calidad a mi carrera”, dijo el ex jugador de Argentino de Junín, de 26 años.

“Creo que ha llegado el tiempo para probar nuevas experiencias en el extranjero. Buscaré algún equipo afuera”, apuntó Massarelli al programa radial Reloj de 24 (AM 530). Sin embargo, el escolta porteño pretende desvincularse de la entidad de Caballito de la mejor manera, intentando percibir “algo de plata” del monto que se le adeuda desde comienzos de año. “Se nos debe bastantes meses, en mi caso, desde diciembre. Estamos conversando, tratando de arreglar la situación para no llegar a una instancia mayor que ninguno quiere”, remarcó Massarelli.

El perimetral redondeó una más que aceptable campaña en el equipo “verde”, que estaba sexto en la tabla al momento de la interrupción definitiva por la pandemia del coronavirus. Massarelli concluyó con promedios de 15,2 puntos; 2,7 asistencias y 2,6 rebotes por partido, al cabo de los 19 encuentros (de los 24) que participó. La incertidumbre respecto de cuándo volverá la actividad oficial en el básquetbol local se refleja en el masivo éxodo de jugadores argentinos a destinos como México, Uruguay o Brasil, por citar algunos horizontes.

“El éxodo de los argentinos se veía venir. Más que nada por la incertidumbre que rodea a la Liga, que no se sabe si arrancará en octubre”, dijo. “El tema económico también incide para la salida porque se hace difícil mantener los sueldos por el alza del dólar”, finalizó Massarelli