https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 15.07.2020 - Última actualización - 8:48

8:43

El presidente de la Academia lo rechazó Polémica por un tuit de Racing burlándose de Independiente

En la jornada de este martes, la cuenta oficial de Racing Club publicó un polémico tuit, con una burla para su clásico rival, Independiente.

El mensaje, enviado por la red social Twitter expresa: "Dejá bien atrás el día más frío del año. Mejor quedate en casa, donde manda el calor de la pasión" y una imagen de la cancha de Racing y, de fondo, el estadio de Independiente.

Dejá bien atrás el día más frío del año. Mejor quedate en casa, donde manda el calor de la pasión. pic.twitter.com/qVPWO3i2x2 — Racing Club 🎓 (desde 🏡) (@RacingClub) July 14, 2020

Al respecto, el tuit recibió elogios por la creatividad y críticas por parte del mundo del fútbol. En este sentido, el propio presidente de Racing, Víctor Blanco, expresó: "Tenemos que ser cuidadosos, respetuosos. No había visto el tuit. Todo tiene un límite. Me crié con vecinos de Independiente. Nos cargábamos por los resultados, pero siempre con respeto. Eso no debe pasar más que por un momento divertido. De lo contrario, termina en una discusión o riña".