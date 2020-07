https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sector porcino entrerriano pide no parar la actividad en frigoríficos por casos de COVID-19

La Cámara de Productores Porcinos de Entre Ríos (Capper) manifestó la necesidad de buscar alternativas para no interrumpir por completo las actividades de los establecimientos ante la detección de un caso.

